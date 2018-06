Redonner le sourire aux enfants casablancais souffrant de malformations faciales

Après l’Opération Smile qui s’est déroulée il y a de cela quelque trois mois à Agadir, voilà l’équipe constituée de près d’une soixantaine de personnes, (Marocains, Autrichiens, Italiens, Philippins et autres) prête à redessiner des sourires sur les visages des enfants. Mais cette fois ce sera à Casablanca à l'hôpital Bouafi. L'opération nationale Smile se déroulera donc du 1er au 7 juillet 2018 et concernera les enfants ou adultes nécessiteux, qui souffrent de fentes palatines, de lèvres fendues plus connues vulgairement sous le nom de bec de lièvre, bref des malformations faciales que s’évertueront à corriger via des opérations chirurgicales sur les gens éligibles, les équipes médicales de l’Association Opération Smile. L’ONG américaine fondée en 1982, est internationalement connue pour son sérieux, sa persévérance et la transparence qui la caractérisent. Cette opération vient donc s’ajouter à la centaine déjà effectuées à travers le Royaume depuis sa création.

Ces opérations qui s’inscrivent dans le cadre de missions lancées annuellement dans plusieurs pays du monde consistant à hospitaliser des enfants nécessiteux sont accompagnées de formations au profit d’un corps médical local bénévole qui s’initiera aux nouvelles techniques chirurgicales à travers des formations aux Etats-Unis, en Europe, au Canada, aux Philippines, au Brésil, Taiwan, en Inde…

Créée il y a 36 ans, Operation Smile international est active dans 65 pays. Grâce à une équipe soignante pluridisciplinaire et bénévole de plus de 7000 personnes, elle est parvenue à opérer plus de 10.000 patients sur le territoire marocain et plus de 200.000 au niveau mondial. Sa filiale marocaine, Opération Smile Morocco, existe depuis 19 ans. Il faut cependant souligner que sa première mission a eu lieu avant la création officielle de cette organisation. C’était en 1998.

A l’hôpital Bouafi à Casablanca, donc, des opérations seront réalisées à titre gracieux sur les gens éligibles, et ce à la suite d’un examen des dossiers et l’élimination des patients présentant des contre-indications ou des maladies après une étude approfondie des dossiers proposés. Les bénéficiaires seront retenus par ordre prioritaire après établissement des diagnostics par une équipe médicale pluridisciplinaire, composée notamment de chirurgiens, anesthésistes, dentistes, pédiatres et orthophonistes, des analyses.

L’Opération Smile profitera en priorité aux enfants casablancais nécessiteux et souffrant de malformations faciales dans le seul but de faire renaître l’espoir chez ceux atteints de la fente labiale et palatine en leur rendant le sourire après une chirurgie réparatrice de pointe. Une journée, la dernière sera consacrée normalement au contrôle post-opératoire comme il est de coutume.