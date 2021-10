Record à l’ export pour l’industrie automobile à fin août

Les exportations du secteur automobile, de l’électronique et de l’électricité, des phosphates et dérivés ainsi que du textile et cuir continuent d’afficher de bonnes performances à l’export.



En effet, selon les chiffres publiés récemment par l’Office des changes, les exportations du secteur automobile se sont élevées à 52,25 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021 contre 41,63 milliards de dirhams (MMDH) durant la même période de l’année 2020. Ce qui correspond à une hausse de +25,5% équivalant à +10,61 MMDH.



Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse des ventes du segment de la construction et celles du segment du câblage qui ont respectivement bondi de +32% (+5,29 MMDH) et +16,5% (+2,45 MMDH).



Les exportations du secteur ont ainsi atteint un niveau record jamais enregistré durant la même période, a fait savoir l’Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’août 2021.



A titre de comparaison, les ventes du secteur automobile avaient atteint 46,49 MMDH contre 33,68 MMDH au titre des sept premiers mois de l’année, soit +38% (+12,80 MMDH).

Dans son précédent rapport, l’Office des changes avait attribué cette évolution à la hausse des ventes du segment de la construction (+41,4% ou +5,53 MMDH) et celles du segment du câblage (+30,7% ou +3,67 MMDH).



Selon l’institution publique, les ventes du secteur avaient alors dépassé celles réalisées durant la même période des quatre précédentes années.

A l’instar du secteur automobile, les ventes des phosphates et dérivés à l’export continuent d’avoir le vent en poupe, elles ont augmenté de 42,2% (+13,73 MMDH) pour atteindre 46,31 MMDH à fin août 2021.



Commentant l’évolution des ventes de ce secteur à l’étranger, l’Office des changes constate que « ce niveau dépasse largement les niveaux enregistrés durant la même période au cours des quatre dernières années ».



Selon l’institution publique, cette évolution fait suite à la hausse des ventes des engrais naturels et chimiques (+8,83 MMDH), de celles de l’acide phosphorique (+4.41 MMDH) et celles des phosphates (+4,91 MMDH).



Au titre des huit premiers mois de l’année 2021, les exportations du textile et cuir se sont pour leur part accru de 23,6% (+4,37 MMDH), selon les données publiées dans le bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs.



Soulignons que «cette évolution est due à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de +3,06 MMDH et celles des articles de bonneterie de +1,26 MMDH », comme le relève l’Office des changes, de même source, précisant que les ventes des chaussures sont demeurées quasiment stables.



Il faut néanmoins noter qu’en dépit de cette évolution, les exportations enregistrées par le secteur au cours de cette même période « restent en deçà de celles réalisées durant la même période de 2017 à 2019 ».



S’agissant des exportations du secteur de l’électronique et de l’électricité, il ressort du rapport de l’Office qu’elles ont augmenté de 34,2% au terme du mois d’août atteignant 8,61 MMMDH contre 6,42 MMDH au cours de la même période de l’année 2020.



A noter qu’à fin août 2021, les exportations de marchandises se situent dans l’ensemble à 201,15 MMDH contre 162,49 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 23,8% équivalant à +38,65 MMDH.



Alain Bouithy