Rapport de la Cour des comptes : Les finances de l’USFP sont saines et transparentes

A l’issue de l’audit complet auquel ont été soumis les comptes du parti au titre de l’exercice financier 2023, le rapport publié par la Cour des comptes indique que la situation financière de l’USFP se caractérise par la transparence et la rigueur.



Le parti a soumis ses documents comptables via la plateforme numérique du Conseil dans les délais légaux impartis, accompagnés d’un certificat d’un expert-comptable attestant de leur exactitude sans aucune réserve.



A cet effet, le rapport révèle que le parti s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations financières vis-à-vis du Trésor public. Il a ainsi restitué les montants non utilisés du soutien annuel additionnel reçu au titre de l’année 2022, destiné à couvrir les frais d’études et de missions de recherche, pour une valeur de 95.896,03 dirhams. Le parti a également remboursé la somme de 329.485,58 dirhams provenant de la contribution de l’Etat aux frais de gestion de l’année 2023, traduisant ainsi son respect des normes financières et juridiques.



Le rapport ajoute que l’analyse des postes de ressources fait apparaître que le total des ressources du parti s’élève à 6.175.573,08 dirhams. La contribution de l’État à la couverture des dépenses de gestion en constitue la part la plus importante, avec 4.827 240,08 dirhams, soit 78,17% du total des ressources. Les cotisations des membres et les contributions arrivent en deuxième position avec un montant de 1.172.204,00 dirhams, représentant 18,98%, tandis que la part du soutien dédié au renforcement de la représentation des femmes ne dépasse pas 1,63% des ressources totales.



S’agissant des dépenses, le parti a engagé au cours de la même année une somme de 4.598.567,70 dirhams, dont 87,77% ont été consacrés aux frais de fonctionnement, enregistrant une baisse notable par rapport à l’année 2022.



Par ailleurs, un montant de 418.204,00 dirhams a été alloué à l’acquisition d’immobilisations, traduisant une politique d’investissement équilibrée tenant compte des exigences du développement institutionnel. Il est à noter que le parti a intégré dans son actif un bien immobilier acquis en 2010 pour une valeur de 450.000,00 dirhams, après avoir achevé les démarches juridiques nécessaires.



Le rapport n’a pas manqué de souligner les efforts du parti en matière de promotion de la participation politique des femmes, avec une enveloppe de 144.018,85 dirhams dédiée au soutien de la représentation féminine, ce qui équivaut à 3,13% du total des dépenses.



En conclusion, la Cour des comptes a adressé ses recommandations au ministère de l’Intérieur, l’appelant à intensifier les efforts visant à recouvrer les montants de soutien indûment perçus ou non justifiés par les partis politiques, estimés à un total de 21,96 millions de dirhams. Elle a également mis l’accent sur l’importance de renforcer les capacités comptables des partis par l’organisation de programmes de formation spécialisés, l’élaboration de guides procéduraux et le développement de systèmes d’information intégrés, afin de garantir la transparence financière et le respect des meilleures pratiques comptables.



