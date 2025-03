Ramadan à la perle du Nord: Une véritable aubaine pour les commerçants et les artisans

Bien que le Ramadan soit un mois de jeûne, de solidarité, d'entraide et de spiritualité, c’est aussi une occasion pour les Tangérois de renouer avec les traditions ancestrales, aussi bien sur le plan culinaire que vestimentaire

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, les différents marchés de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en particulier ceux de la ville du Détroit, connaissent une dynamique assez particulière, à la faveur de la grande affluence des habitants pour s'approvisionner en produits utilisés dans la préparation des délices de la table du ftour, mais également pour les habits traditionnels.Bien que le Ramadan soit un mois de jeûne, de solidarité, d'entraide et de spiritualité, c’est aussi une occasion pour les Tangérois de renouer avec les traditions ancestrales, aussi bien sur le plan culinaire que vestimentaire, ce qui contribue à dynamiser l'activité économique et à booster les transactions commerciales.Pour les Tangérois, les préparatifs commencent des jours avant l'avènement de ce mois béni, notamment par le nettoyage des maisons, l'embellissement des quartiers et l'achat des aliments de base devant servir à la préparation des plats traditionnels spécifiques à la région.Ainsi, les mères de familles se sont acharnées, durant les derniers jours du mois de Chaâbane, à préparer, dans une ambiance conviviale, les gâteaux fourrés et friandises incontournables comme la "chebbakia", le "sfouf" et les "briouates", pour que la table du ftour (rupture du jeûne) soit bien garnie et appétissante.De manière concrète, cette dynamique se fait sentir dans les différents marchés et grandes surfaces de la ville, qui sont pris d'assaut par des clients à la quête de tous genres d'aliments et de produits nécessaires à cette occasion, tels que les fruits secs, les dattes, les épices et même les vaisselles et les objets de décoration.D'ailleurs, il suffit de faire un tour aux marchés de Casabarata, de Souani et de M'sallah ou encore à la mythique place "Souk Barra" pour observer cette effervescence de l'activité commerciale, qui bat son plein à cette période.Approché par la MAP, Mustapha, un vendeur de fruits secs et d'épices au marché de Casabarata, a souligné que le magasin propose aux clients toutes sortes de fruits secs, dattes, graines et épices de bonne qualité, à des prix variés pour satisfaire tous les clients.Il a affirmé que l’activité commerciale affiche une dynamique particulière à l’approche du mois sacré de Ramadan, vu que les Tangérois sont profondément attachés aux traditions culinaires authentiques et tiennent à faire de ce mois sacré une occasion de se réunir en famille autour d’une table de ftour bien garnie et remplie de saveurs.Les magasins des ustensiles de cuisine et des articles de table connaissent également une forte affluence des clients, en particulier des femmes qui ont tendance à renouveler leurs vaisselles à cette occasion et apporter leur touche unique pour sublimer la table du ftour.Au marché de Souani, de longues files d'attente sont observées du côté des vendeurs de feuilles de pastilla, qui rentrent dans la préparation de nombreuses recettes comme les briouates et les cigares salés ou sucrés, et bien d’autres recettes, et qui sont très sollicitées avant et durant tout le mois sacré de Ramadan.Cet engouement pour la préparation des mets spécifiques à ce mois béni s'accompagne également d'un intérêt particulier pour les tenues traditionnelles, qui sont des choix parfaits pour cette occasion.Le changement du code vestimentaire des Marocains en général, et des Tangérois en particulier, pendant le Ramadan fait certainement le bonheur des couturiers et vendeurs des habits traditionnels, qui font appel à leurs talents et créativité, pour répondre au mieux aux exigences et attentes d'une clientèle en quête d'authenticité et d'originalité.Pour Ibtissam Bennani, créatrice de mode haute couture, le mois sacré de Ramadan est l'occasion pour les Tangérois de renouer avec leur identité culturelle vestimentaire, à savoir djellabas, caftans, et autres tenues traditionnelles.Dans sa nouvelle collection de djellabas et caftans pour Ramadan, Mme Bennani, qui exerce cette profession depuis environ 27 ans, a opté pour des couleurs sublimes et un large choix de tissus chauds et demi-saison, alliant confort et style, pour satisfaire tous les goûts et tous les âges.“J’essaye toujours, dans mes créations, d’apporter une touche d'élégance et de finesse aux habits traditionnels, dans le but de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante", a-t-elle confié à la MAP, relevant qu’elle propose cette année à ses clientes une variété de tissus, de couleurs et de styles de couture, pour des looks uniques et intemporels.Mme Bennani a affirmé que cette période est marquée par une grande affluence des femmes qui veulent s’offrir des habits traditionnels pour accueillir dans la tradition le mois de Ramadan et l'Aïd El Fitr, soulignant que les clientes optent cette année pour des modèles de djellabas avec kmiss en crêpe et Mlifa, finement travaillés à la main avec zwak maâlem, randa ou brodées.Cette effervescence que connaissent les marchés, les commerces et les magasins à Tanger n'affecte en rien l'essence spirituelle et religieuse de ce mois, qui constitue un moment singulier de spiritualité, marqué par une forte affluence des fidèles vers les mosquées, notamment pour la prière d'”El Ichaa” et les “Tarawih”.Bien qu'il soit un mois de spiritualité, de partage et de solidarité par excellence, le Ramadan reste une belle opportunité qui vient dynamiser l'activité économique et promouvoir les produits de l'artisanat de la région du Nord.