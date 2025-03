Ramadan à Casablanca : Une dynamique renouvelée pour les commerces de proximité

Le mois de Ramadan à Casablanca, à l'instar des autres villes du Royaume, est synonyme de dévotion spirituelle, de pratique religieuse et de piété. Mais il s'agit aussi d'une période marquant une grande dynamique commerciale, particulièrement pour les commerces de proximité.



A l'ombre des mosquées, une effervescence commerciale prend forme dans les marchés, les commerces de quartier et les petites boulangeries locales, contribuant à une consommation en plein essor. Dans des quartiers historiques de la capitale économique, comme à Derb Sultan, cette effervescence est palpable. Chaque année, pendant le mois sacré, les commerçants locaux se mobilisent pour répondre à une demande en forte croissance, notamment pour les produits alimentaires de circonstance.



Mais derrière cette surconsommation apparente se cache une réalité bien plus complexe : une constante adaptation aux besoins des clients, une recherche de qualité et, surtout, une volonté de rendre accessible cette abondance à tous.



Dès lors, le quartier se transforme en un lieu de frénésie dépensière : marchés pris d’assaut, épiceries bondées et boucheries débordant de clients. Les produits incontournables de la période, comme les dattes, la "chabbakia", les "briwates" ou encore "sallou", occupent une place centrale.



Ces délices, symboles des repas festifs, sont proposés en grande quantité, avec une attention particulière portée à leur qualité, car c’est aussi durant cette période que la réputation des commerçants se forge.



Les boulangeries et pâtisseries, quant à elles, connaissent également un afflux constant, particulièrement en fin d'après-midi, avec des files interminables devant les comptoirs impatients de repartir avec ces douceurs tant attendues.



Ce qui distingue Derb Sultan, c’est aussi la manière dont les commerçants ont su diversifier leur offre pour répondre à tous les budgets. Tandis que certains supermarchés affichent des prix parfois élevés, les commerçants de proximité proposent des produits plus accessibles, souvent en petites quantités ou en vrac, permettant ainsi aux familles d'économiser sur leurs dépenses.

Cette approche inclusive est particulièrement visible pendant Ramadan, période où la solidarité et l’entraide sont omniprésentes.



Un peu plus loin de Derb Sultan, à Derb Omar, l'effervescence n’est pas moindre. Le secrétaire général de l’Association des commerçants et professionnels de ce quartier, Said Farah, explique que le décalage des heures d'ouverture permet aux commerçants d’ajuster leurs horaires pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.



De même, de nombreux commerces diversifient leur offre en proposant des produits saisonniers et traditionnels, des pâtisseries spécifiques ou encore des produits pour le ftour et des articles pour l'Aïd, précise-t-il.



Selon lui, les produits les plus demandés pendant le mois sacré sont les dattes, les différents ingrédients de la "harira", ainsi que les gâteaux aux amandes. Les consommateurs, explique-t-il, privilégient désormais les produits locaux de qualité, souvent à des prix abordables.



S'agissant des prix, M. Farah a indiqué que ceux-ci demeurent stables pendant le mois de Ramadan. "Cette stabilité des prix a un effet significatif sur les relations entre commerçants et consommateurs, favorisant un climat de confiance mutuelle".



Avec la pandémie du Covid-19, certains commerçants ont introduit des services de livraison à domicile, une option largement sollicitée par les familles qui préfèrent se faire livrer leurs courses. Cette solution pratique a trouvé une place de choix pendant le mois sacré.



En somme, les commerçants de Casablanca ont su adapter leurs offres pour répondre à la demande tout en garantissant l’accessibilité des produits. Ces petites douceurs ne sont pas simplement des en-cas, mais un véritable lien entre tradition, partage et consommation.



Par Yassine Ahizoune (MAP)