Rabat accueille la 15ème compétition nationale d’Enactus

La 15ème édition de la compétition nationale Enactus Morocco, un des grands événements d’entrepreneuriat social estudiantin en Afrique du Nord, aura lieu le 5 juillet à Rabat.

Après les premières phases éliminatoires tenues tout au long de l’année, une dernière phase s’est déroulée le 2 juin 2018, à l’issue de laquelle seize équipes demi-finalistes, représentant différentes universités et écoles d’enseignement supérieur et porteurs d’une cinquantaine de projets de développement durable dans différents secteurs, ont décroché leurs tickets pour la demi-finale et se rapprocher un pas de plus de la grande finale, souligne un communiqué d’Enactus.

Cette édition sera marquée par la présence de plusieurs grands organismes marocains et étrangers représentés par leur top management, rapporte la MAP. Des organismes prestigieux encourageant les jeunes à fort potentiel et les programmes d’innovation sociale.

A l’issue de la compétition nationale, le Maroc élira l’équipe nationale qui représentera le pays à la Enactus World Cup qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2018 à San José, Californie – Etats-Unis.

L’équipe Enactus Morocco avait, en effet, été classée 2ème au niveau mondial lors de la Enactus World Cup 2014 qui s’est tenue en Chine et troisième lors de la Enactus World Cup 2015 qui s’est déroulée en Afrique du Sud. Le Maroc a également été demi-finaliste lors des éditions 2016 et 2017 qui ont eu lieu respectivement au Canada et au Royaume-Uni.

Le cycle des compétitions Enactus permet de mobiliser environ 2000 étudiants porteurs de 300 projets, évalués et sélectionnés par plus de 80 professionnels et représentants d’institutions gouvernementales.

Fondée en 1975, Enactus fait partie des organisations internationales qui œuvrent dans le domaine de l’entrepreneuriat social et du développement durable. Enactus développe des partenariats entre le monde des affaires et celui de l’enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays en tant que futurs leaders entreprenants, éthiques et socialement responsables.

Enactus compte plus de 62 000 étudiants au sein de 1600 campus universitaires répartis sur 36 pays. Au Maroc, elle est présente depuis 2003 et a accompagné plus de 20 000 étudiants à s’auto-développer tout en mettant en place annuellement une moyenne de 200 projets de développement durable.