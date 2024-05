Rabat à l’heure du 8ème Festival du cinéma en espagnol

La huitième édition du Festival du cinéma en espagnol, organisée par l'Institut culturel espagnol Cervantes à Rabat, en collaboration avec les ambassades des pays hispanophones au Maroc, s'est ouverte lundi soir avec la projection du film "El suspiro del silencio" (Le soupir du silence) réalisé et écrit par le Salvadorien Alfonso Quijada.



Ce drame de 93 minutes, sorti en 2020, raconte l'histoire de Josefina Moreno, une jeune fille qui travaille dans une plantation de café et qui possède un odorat extraordinaire. Lorsque le propriétaire de la ferme où elle travaille découvre son talent, il l'introduit dans le monde de la dégustation du café, et la jeune femme se lance dans une expérience réussie de découverte de soi.



Le festival, qui se tiendra jusqu'au 9 juin, présentera 13 films du monde entier qui ont été réalisés ces dernières années et qui figurent parmi les productions les plus remarquables du cinéma hispanophone. Les films programmés dans cette édition seront projetés dans leur version originale en espagnol, avec des sous-titres en anglais ou en français.



Dans une déclaration à la MAP, la coordinatrice générale de l'Institut Cervantes à Rabat, Esther Gutiérrez, a indiqué que l'édition de cette année promet aux cinéphiles une sélection exceptionnelle de films récents.



Le festival est un projet intéressant pour l'Institut culturel espagnol, car il met en lumière le développement de l'industrie cinématographique hispanophone afin de la faire connaître au public, a-t-elle ajouté.



La 8ème édition du Festival du cinéma en espagnol est organisée conjointement par les ambassades d'Argentine, du Chili, de Colombie, de Cuba, d'Espagne, du Guatemala, de la Guinée équatoriale, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine, du Salvador et du Venezuela.