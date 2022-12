Rabat: Bank Al-Maghrib et la Banque d'Angleterre discutent de la cybersécurité

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque d'Angleterre ont organisé, les 28 et 29 novembre 2022 à Rabat, un workshop dédié à la cybersécurité. Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre les deux institutions, indique BAM dans un communiqué.



L'évènement a réuni environ 30 hauts cadres qui représentaient une vingtaine de Banques centrales issues d'Afrique et du Moyen-Orient. Ces experts ont pu échanger leurs expériences et leurs points de vue concernant la cybersécurité.



Les échanges ont, en effet, porté sur des thématiques liées à la mise en place de la stratégie de cybersécurité, la cyber-protection, la cybergouvernance et la cyber-résilience. Les discussions ont également concerné les domaines d’application de la cybersécurité au niveau de la gestion des systèmes d'information, la surveillance macro-prudentielle et la supervision des infrastructures des marchés financiers.



Afin de pérenniser leur partenariat dans ce domaine de grande importance, les participants ont convenu de mettre en place un réseau d'échange virtuel portant sur l'ensemble des thématiques liées à la cybersécurité.