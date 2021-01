RAM lance une nouvelle ligne directe Paris-Dakhla à partir du 12 février

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) annonce mercredi, le lancement à compter du 12 février prochain, de sa nouvelle ligne directe Paris-Dakhla, en étroite collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Grâce à cette nouvelle route aérienne, la compagnie nationale reliera, pour la première fois, le continent européen (à l’exception desIles Canaries) à la ville de Dakhla, en moins de 04H30 de vol, précise RAM dans un communiqué.



A cet effet, deux fréquences par semaine sont proposées les mardi et vendredi, souligne le communiqué, notant que les vols au départ de Paris sont programmés à 09H45 (heure locale), pour une arrivée à Dakhla à 14H25 (heure locale), alors que les vols au départ de Dakhla sont programmés à 15H25 (heure locale) pour une arrivée à Paris à 19H45 (heure locale). Et d’ajouter que l’ONMT a choisi d’activer cette route avec RAM afin d’impliquer la compagnie nationale sur ce créneau touristique significatif pour la relance du secteur. “Royal Air Maroc a toujours accompagné le tourisme marocain.



En ces temps de crise, il est nécessaire de travailler ensemble pour la relance de ce secteur stratégique pour notre pays. Cette nouvelle ligne directe permettra de faire profiter les visiteurs internationaux de la ville de Dakhla et de l’expérience Maroc dès l’embarquement à Paris”, a souligné le président directeur général de RAM, Hamid Addou. Avec des jours et des horaires de vol adaptés aux besoins des voyageurs, cette liaison permettra de renforcer et faciliter la connexion entre la France, grand marché émetteur de touristes et Dakhla, destination touristique en vogue.