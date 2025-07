Quinze pays occidentaux appellent les autres pays du monde à exprimer leur volonté de reconnaître la Palestine

La France et 14 pays, dont le Canada et l'Australie, "invitent" les pays du monde à exprimer leur volonté de reconnaître un Etat de Palestine, a affirmé mercredi le ministre français des Affaires étrangères.



"A New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif: nous exprimons notre volonté de reconnaître l'Etat de Palestine et invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre", a écrit Jean-Noël Barrot sur X, au lendemain de cet "appel de New York" lancé à l'issue d'une conférence ministérielle à l'ONU pour une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien.



Outre la France, deux membres du G20, le Canada et l'Australie, font partie de l'appel. Les autres pays signataires sont: Andorre, Finlande, Islande, Irlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Slovénie et Espagne.



Neuf d'entre eux qui n'ont pas pour l'instant reconnu l'Etat palestinien "expriment la volonté ou la considération positive de leur pays" à le faire: Andorre, Australie, Canada, Finlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Portugal et Saint-Marin.



Cet appel des 15 pays a été lancé publiquement à la fin d'une conférence ministérielle qui s'est tenue lundi et mardi à New York, à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite qui tentent de maintenir en vie la solution à deux Etats pour sortir du conflit israélo-palestinien, hypothèse malmenée par la guerre en cours à Gaza et les colonisations en Cisjordanie.



Lors de cette conférence, plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Egypte, ont appelé le Hamas à remettre ses armes à l'Autorité palestinienne.