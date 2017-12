Quand les incendies de forêt font des ravages

A la date du 30 septembre 2017, 325 incendies de forêt avaient été déclarés au niveau national. Ils ont touché une superficie de 2056 ha, selon le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. La superficie ravagée est répartie en 544 ha de formations arborées, 702 ha d'essences secondaires et 810 ha de tapis herbacé et d'alfa. Sur le plan géographique, la région de l’Oriental (Jérada, Taourirt, Nador, Figuig, Oujda et Driouech) arrive en première place avec 48 incendies et 950 ha brûlés (dont 65% d’alfa), suivie de la région de Tanger-Tétouan (Tanger, Chefchaouen, Larache, Ouazzane et Tétouan) avec 92 incendies touchant 583 ha (dont 50% d’essences secondaires et de tapis herbacé).