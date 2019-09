Quand la rentrée scolaire provoque la montée d’une sourde angoisse

La rentrée scolaire est toujours un moment très attendu. Cartables, cahiers, stylos, tenues de sport... une chasse aux «fournitures» démarre avec des journées de bousculades en perspective. Fin des vacances et de l'été, comme si l'on s’éloignait des cieux plus cléments et des moments privilégiés de détente pour affronter des moments d'angoisse. Ainsi, la rentrée scolaire peut être perçue comme un nouveau départ ou, au contraire, comme un tournant plutôt stressant et angoissant de l'année.

A l'approche de l'habituel coup de cloche, de nombreux enfants et leurs parents sentent le stress les envahir. Boule au ventre, insomnie, crise d'angoisse... Ces symptômes de peur, qui peuvent paraître disproportionnés, prennent parfois possession des écoliers, mais aussi de leurs parents soucieux de veiller à leur bien-être. "Je suis inquiète mais en même temps excitée de rencontrer mes nouveaux camarades de classe", lâche Islam, une jeune écolière qui vient de changer cette année de collège. “Mes anciens camarades me manquent mais je n’ai pas le choix, je dois m'en faire de nouveaux”, ajoute-t-elle.

“Mon enfant de 8 ans n'a toujours pas envie d'aller à l’école le 1er jour de la rentrée, c’est pourquoi j’essaye d’en connaître les causes, question de le rassurer”, affirme une jeune maman de 31 ans, soucieuse de soigner l’éducation de son fils. Toutefois, il ne faut pas prendre un tel épisode à la légère surtout si ce sentiment est accompagné de symptômes physiques (maux de ventre, de tête, nausées…) ou si l’élève semble anxieux ou déprimé. Il cherche peut-être à fuir une situation angoissante, met en garde la psychologue Ghita Filal. C’est le cas de cette lycéenne de 17 ans : “L’année dernière, j'ai perdu ma mère et cela m’a beaucoup affecté”, confie-t-elle à la MAP avec un brin de tristesse et un regard embué.

Les parents ne sont pas non plus épargnés, à cause d'une multitude d'inquiétudes engendrant des questions auxquelles des réponses concrètes ne peuvent pas toujours être apportées. “C’est une liste interminable de dépenses et de charges scolaires à prévoir chaque année: fournitures scolaires, frais d’inscription, de réinscription, d'assurance, d’alimentation...", souligne un quadragénaire, père de 3 enfants. “Ce n’est pas toujours évident de pouvoir tout couvrir, mon salaire ne me le permet pas, et je me trouve dans l’obligation de chercher des solutions d’urgence”, ajoute-t-il sur un ton courroucé.

Même l’enseignant n’échappe pas à cette situation. “En tant que professeur, je ressens un stress au début comme à la fin de chaque année scolaire dû, principalement, à mon sens, au choix d'un bon planning d'apprentissage et lié aux résultats des étudiants”, indique Siham Ikhmim, enseignante agrégée qui débute une nouvelle année scolaire aux classes préparatoires. “Les classes prépas ont un programme très chargé à transmettre aux étudiants, sachant que leur début d’année s'annonce bien difficile, eux qui doivent viser l’excellence, et ma mission est de créer le climat adéquat et de préserver cet équilibre de stress qui leur permet d'atteindre leur objectif”, poursuit Mme Ikhmim.

Par ailleurs, cette angoisse de la rentrée scolaire est tout à fait normale et est synonyme de changement, qui s'accompagne d'une dose d'angoisse plus ou moins forte (pour les enfants comme pour les adultes), en fonction de la personnalité de chacun, de son vécu, de son degré de confiance en ses moyens pour faire face au changement, explique à la MAP, Ghita Filal, psychologue et coauteure du livre "Stressé ? Sors ton Joker ! ou la pleine conscience de notre génie intérieur" (co-écrit avec Souad Filal, aux Editions De Boeck).

Pour cette spécialiste, l'origine de l'angoisse scolaire réside surtout dans la séparation avec les parents et le milieu sécurisant lors de la toute première rentrée scolaire à la crèche et les facteurs qui l’amplifient, plus tard, sont la peur de ne pas se faire d'amis, de ne pas être assez estimé par les professeurs, de ne pas avoir de bonnes notes, de ne pas être à la hauteur des exigences… “Pour y remédier, il faut incarner tout d'abord une attitude rassurante et confiante envers son enfant. Ainsi, il faut prendre de la distance par rapport à son propre vécu de la scolarité et veiller à valoriser régulièrement les qualités, les capacités et les ressources de nos enfants qu'on appelle dans notre concept les Jokers car ce sont des cartes gagnantes, des alliés, pour mieux vivre le quotidien et relever les défis”, conclut la psychologue.