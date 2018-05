Publication d’un recueil des instruments de financement destinés aux start-up et aux TPME

La première édition du « Recueil annuel des instruments et programmes publics de financement destinés aux star-up et aux TPME » est désormais disponible.

Comme le suggère son titre, cette publication de la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, englobe l’ensemble des instruments d’appui au financement de la start-up et des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) offerts au Maroc.

Elaboré dans le cadre des actions entreprises pour favoriser l’inclusion financière des TPME, des AE et des micro-entrepreneurs, ce guide des instruments de financement des TPME a bénéficié de l’appui de la coopération allemande (GIZ).

Comme le souligne la DTFE dans un communiqué rendu public récemment, les objectifs visés à travers ce recueil sont: le renforcement de la communication et la diffusion auprès des porteurs de projet et des promoteurs, des produits destinés au financement des AE/TMPE, l’amélioration de la connaissance et de la visibilité des différentes parties prenantes des secteurs public et privé ainsi que la contribution à une meilleure convergence des efforts des acteurs de la place.

A noter que cette publication est structurée en six fascicules distincts regroupant les offres et produits relatifs à une catégorie de besoins spécifiques. A savoir : l’amorçage/innovation, la création, l’exploitation, l’investissement et développement et les opérations à l’export.

Soulignons, en outre, que ce recueil servira également de base à la conception d’une plateforme digitale interactive, en cours de construction, dédiée aux instruments d’appui aux TPME, selon la Direction du trésor et des finances extérieures.

Caractérisée surtout par sa convivialité et sa simplicité, « cette plateforme devra répondre aux premiers besoins d’informations de base, à même d’orienter l’utilisateur vers la ou les solutions les plus pertinentes par rapport à sa situation et à son besoin », indique la DTFE.

Comme cela est souligné, « le présent guide apporte l’information nécessaire, de manière exhaustive et pertinente » aux TPME, auto-entrepreneurs (AE) et aux micro-entrepreneurs à la recherche d’un appui financier, prêt, subvention ou garantie offerts par les divers organismes publics et les programmes sectoriels. Selon la situation et en fonction du besoin, le guide propose des offres et produits adaptés aux besoins de financement, prêts ou subventions à l’investissement, de garanties…

A ce propos, signalons que les offres contenues dans ce recueil peuvent être des financements, subventions (prime) à l’investissement, prêts de toutes natures et des garanties.

A noter que les TPME, AE et micro-entrepreneurs trouveront également dans ce guide l’organisme ou l’institution responsable concerné et sa nature, à travers ses coordonnées, notamment son adresse, ses références des services et/ou personnes à contacter soit directement (téléphone-courrier électronique ou postal); soit par voie de recherche sur site web, explique-t-on.

Ainsi, selon les offres de produits recherchés et les besoins couverts, le guide décline les différents cas en six fascicules. Le premier: Je veux financer ma start-up, le deuxième: Je veux financer la création de mon entreprise, le troisième: Je veux financer les besoins d’exploitation de mon entreprise, le quatrième: Je veux financer l’investissement et le développement de mon entreprise, le cinquième: Je veux financer les opérations à l’export de mon entreprise et le sixième: Offres & produits divers (restructuration financière, transmission, accompagnement).