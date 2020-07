Publication d'un guide dédié à la gestion de la phase post-confinement

Le tribunal de première instance de Youssoufia vient de publier un guide pratique dédié à la gestion de la phase post-confinement et ce, dans le cadre des efforts déployés en vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus et de promouvoir la digitalisation à même d'améliorer la qualité des prestations offertes par les services de la justice.

La publication de ce guide intervient dans le sillage de l'accompagnement et de la garantie du retour progressif des activités au sein des différentes juridictions du Royaume après la levée du confinement sanitaire, ainsi que de la définition des mesures et dispositifs de prévention à entreprendre par les responsables judiciaires, administratifs et les usagers.

Ce guide comprend, entre autres, les mécanismes relatifs à la gestion des services judiciaires et au renforcement de la communication informatique et électronique avec les citoyens, l'ordre des avocats et l'ensemble des auxiliaires de justice.

Il définit aussi les mesures et procédures de précaution prises et recommandées dès l'accès au tribunal de première instance ou à la section de la justice de la famille en vue d'assurer les conditions de sécurité sanitaire (stérilisation continue, port des masques de protection, prise de température, respect de la signalisation en place au sein du tribunal, aération des bureaux...).

S'agissant de la communication numérique et de l'e-administration, ledit guide aborde l'opération de gestion des prestations de services à travers la communication via les plateformes et les liens électroniques dédiés à plusieurs questions d'ordre judiciaire.

La publication de ce guide, qui fait suite à la décision du gouvernement de procéder à l'allègement des mesures de confinement et à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, intervient dans le cadre des préparatifs en cours pour la reprise progressive de l'activité au sein des tribunaux du Royaume.

Cette action tend à préserver la santé et la sécurité des magistrats, des cadres et fonctionnaires du secrétariat-greffe et des auxiliaires de justice, à se prémunir contre la propagation du Covid-19, à garantir le retour à une activité normale au sein des services de la justice et à assurer des prestations efficaces et de qualité au service des justiciables et des usagers.