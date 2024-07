Province de Béni Mellal. Deux mort et 51 blessés suite au renversement d’un autocar

Deux personnes ont trouvé la mort et 51 autres ont été blessées, dont 15 grièvement, dans un accident de la route survenu mardi, suite au renversement d’un autocar de transport des voyageurs dans la province de Béni Mellal, apprend-on auprès des autorités locales.



L'accident est survenu lorsque l'autocar, qui transportait 52 personnes, est entré en collision avec un véhicule léger, à 10 km du centre de Oulad Yaich, selon la même source.



Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires, indique la même source, précisant que les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Béni Mellal et l'hôpital local de Kasbat Tadla pour recevoir les soins nécessaires.



Une enquête judiciaire a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale sous la supervision du Parquet compétent pour élucider les circonstances de cet accident, ajoute-t-on.



Par ailleurs, seize personnes ont trouvé la mort et 2.638 ont été blessées, dont 106 grièvement, dans 1.919 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine du 08 au 14 juillet, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, au non-respect de la distance de sécurité, à l'inadvertance des piétons, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction non-autorisé, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect du stop, à la circulation dans le sens interdit, à la circulation sur la voie gauche, au dépassement défectueux, au non-respect du feu rouge et à la conduite en état d'ébriété, a précisé la DGSN.



Concernant le contrôle et la répression des infractions en matière de circulation, les services de sûreté ont établi 46.572 contraventions et dressé 7.546 procès-verbaux soumis au parquet, alors que 39.026 amendes transactionnelles ont été acquittées, a ajouté la même source.



Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 8.450.275 dirhams, a souligné la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.706 véhicules, du retrait de 7.546 documents et de l'immobilisation de 257 véhicules.