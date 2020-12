Prorogation des mesures anti-Covid-19 à Chtouka-Ait Baha

Les autorités publiques de ChtoukaAit Baha ont annoncé la prorogation de 15 jours de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles décidées le 24 novembre dernier, pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). "Ces mesures sont entrées en vigueur depuis mardi 8 décembre 2020 à 22h pour une durée de 15 jours", selon un communiqué du Comité provincial de veille chargé de la gestion de la pandémie.



Dans ce sens, il a été décidé la prorogation de la fermeture des plages et des parcs ainsi que l'interdiction de la diffusion des matches de football par tous les cafés de la ville. Il s'agit également de la fermeture des cafés, des restaurants et des commerces à 22h, ainsi que l'interdiction des fêtes de mariage, des cérémonies de funérailles et des rassemblements. Il est question aussi du renforcement du contrôle rigoureux du respect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et l’application des dispositions de la loi contre les contrevenants. Les autorités locales ont invité en conséquence la population à une adhésion citoyenne à ces mesures préventives.