Promotion de la citoyenneté et les droits de l'Homme en milieu scolaire à Béni Mellal

Un accord de coopération et de partenariat a été signé, mercredi à Béni Mellal, entre l'Académie régionale de l'éducation et de formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra et la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) visant à promouvoir la culture de la citoyenneté et des droits de l'Homme en milieu scolaire.

Cet accord vise à promouvoir la culture de la citoyenneté et des droits de l'Homme et à les consolider dans le secteur de l'éducation en diffusant la culture des droits de l'Homme dans les établissements scolaires et en renforçant le respect des principes et des valeurs citoyennes chez les apprenants, souligne un communiqué de l’AREF.

La signature de cette convention qui s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, vise également à soutenir et à renforcer les capacités des cadres pédagogiques dans l’optique d'organiser des activités éducatives dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, aux droits de l'Homme, à l'égalité, à la tolérance et à l'échange d'informations.

Cet accord vise également à intégrer les concepts et principes des droits de l'Homme et de la citoyenneté et du rejet de la violence et de l'extrémisme dans la vie scolaire et les programmes éducatifs, conformément aux dispositions constitutionnelles du Royaume.