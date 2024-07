Projection en avant-première à Casablanca du long-métrage "QLAB 6/9"

Le long-métrage "QLAB 6/9" réalisé par Mohamed Ali Laaouini, a été projeté en avant-première mardi soir à Casablanca, en présence d'un parterre de célébrités du grand écran et de personnalités de divers horizons.



"QLAB 6/9" met en vedette un ensemble d'acteurs de renom. Il s’agit de Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Abderrahim Elmenyari, Mohamed Atir, Youssef Zaari, Safaa Habirkou, Fati Jamali, Issam Balalioui ainsi que d’autres grandes figures du cinéma marocain.



Le scénario du film se concentre sur le personnage d’Aabass, un homme riche et puissant aux intérêts divers. L'histoire explore de manière comique son autoritarisme et son manque d'empathie à travers ses interactions avec ses employés, sa famille et ses associés commerciaux.



Dès le début, Aabass est présenté comme un personnage exigeant et impitoyable, n'hésitant pas à licencier ceux qui ne répondent pas à ses normes strictes. En parallèle, le récit met en lumière les disparités entre sa richesse et les difficultés des villageois, notamment à travers les préoccupations de Hadaoui, son cousin, concernant un puits nécessaire pour leur village.



Le scénario introduit également Narjiss, une femme travaillant chez Aabass, et explore les dilemmes émotionnels de deux jeunes personnages, Mayar et Mehdi, dont la relation est compliquée par les attentes familiales et les normes sociales.



L'histoire atteint son point culminant avec des moments intenses où la santé d’Aabass est en danger, entraînant des décisions cruciales pour tous les personnages. Le scénario se termine sur une note émotionnelle forte, mêlant comédie, drame personnel et thèmes sociaux plus larges, tout en abordant des questions de pouvoir, de relations et de culture.



A cette occasion, le réalisateur du film, M. Laaouini, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce film de 101 min, est une comédie dramatique, notant que ce long-métrage a nécessité six mois de préparation et plus d’un mois et demi de tournage.



Il a, dans ce sens, souligné que "le film met en avant tout le savoir-faire marocain dans le domaine du cinéma, puisque les équipes ont travaillé sur les décors, les costumes et toute la palette de couleurs, afin de présenter au public un produit fini de haute qualité".



De son côté, l’acteur Mohamed El Jam s'est dit très honoré de prendre part à ce film qui a constitué, pour lui, une expérience enrichissante sur le plan professionnel, puisqu’il s’agit de son premier rôle au cinéma depuis le début de sa carrière il y a 50 ans.



La star du petit écran et du théâtre a fait savoir que son choix s’est porté sur "QLAB 6/9", "grâce à l’intrigue du film, mais aussi le staff technique et l’équipe de production qui ont tout mis en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions".



Abdelilah Ajil, jouant l’un des rôles principaux du film, a exprimé sa joie de partager l’affiche avec des acteurs marocains connus et reconnus, mais aussi la génération montante du 7ème art marocain.



A noter que le scénario, les dialogues et la direction artistique de ce film, produit par la société SW MEDIA, sont signés Jawad Karouiti.