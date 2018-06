Prochaine tenue à Rabat des Journées de l'OCDE

Les Journées de l’Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE) au Maroc seront organisées du 9 au 13 juillet prochain à Rabat.

Ces journées verront la participation d’une importante délégation de l’Organisation, rassemblant des représentants de haut niveau et des experts issus des directions des relations mondiales, de la gouvernance publique, de l’éducation, du développement territorial et des statistiques, rapporte la MAP.

Ces journées seront marquées par l’organisation d’une série d’évènements visant à présenter les projets de coopération et les réalisations concrètes développées dans le cadre du Programme-pays Maroc-OCDE, apprend-on auprès de l’Organisation.

Ces séminaires, organisés en partenariat avec des départements ministériels marocains, permettront de dresser un bilan de trois années de coopération particulièrement riches, marquées par la réalisation de 16 projets de coopération technique, notamment dans les domaines de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, de la gouvernance, entre autres.

Le programme s'articule autour de trois domaines stratégiques pour le Maroc : la compétitivité, la gouvernance publique et l'inclusion sociale.

Il comprend des examens par les pairs, des activités de renforcement des capacités, l'inclusion dans les outils statistiques de l'OCDE, la participation à 9 comités et l'adhésion à 9 instruments juridiques de l'OCDE.

Il permet, selon la même source, de diffuser auprès des décideurs marocains des bonnes pratiques et des standards d’excellence partagés par les pays de l’OCDE, en permettant à des experts marocains d’échanger et de s’inspirer de leurs homologues des pays de l’OCDE en matière de développement et de conduite des politiques publiques, tout en partageant les réformes nationales du Maroc.