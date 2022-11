Prix Mohamed Bin Zayed du meilleur enseignant : Cérémonie en l'honneur des lauréats de la 1ère phase

Une cérémonie a été organisée, jeudi au centre des formations et des rencontres nationales à Rabat, en l'honneur des enseignants lauréats de la première phase du Prix Mohamed Bin Zayed du meilleur enseignant.



Ce Prix vise à instaurer des normes de leadership dans le domaine de l'enseignement, en mettant l'accent sur le rôle de l'enseignant et en l'incitant à contribuer à l'édification d'un système scolaire solide et cohérent, en tant que moyen indispensable pour opérer le changement requis dans le processus d'enseignement basé sur la créativité et l'innovation.



Ont été qualifiés à la deuxième phase de ce Prix, Hasnae Tounsi Bouchaala et Mustapha Ali Jalal de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la région Souss-Massa, ainsi qu’Amal Abou Mouslim de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra.



Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Youssef Belqasmi, a souligné que cette cérémonie représente une occasion pour célébrer les lauréats de la première phase du Prix Mohamed Bin Zayed du meilleur enseignant, à laquelle a participé le Royaume du Maroc aux côtés de 12 autres pays, dans le but de mieux valoriser le corps enseignant et de l'inciter à la créativité.



M. Belqasmi a indiqué que ce Prix international "créé par nos frères de l'Etat des Emirats arabes unis est l'un des importants mécanismes qui contribuera, sans nul doute, à développer le métier d'enseignant, à consacrer la culture de l'excellence et de la créativité dans le domaine de l'enseignement et à promouvoir la formation et l'accompagnement des compétences montantes, outre la prospection et le développement des normes d'excellence et d'innovation pédagogiques conformément aux meilleures pratiques à l'échelle mondiale".



La dimension internationale de ce Prix, a-t-il poursuivi, se manifeste à travers le souci de ses initiateurs à bien préciser ses critères et ses objectifs pour aboutir à des méthodologies capables d'atteindre l'efficacité dans le rendement et les résultats escomptés, et offrir d'importantes opportunités aux enseignants (hommes et femmes) afin de tirer vers le haut leur rendement et de mener à bien leur mission, tout en veillant à ériger l'innovation et la créativité en des instruments durables pour faire émerger des générations agissantes et consacrer un environnement éducatif favorisant l'ouverture et l'épanouissement.



Pour assurer une participation large et efficace des enseignantes et des enseignants, qui reflète l'évolution qualitative qu'a connue le métier d'enseignant dans le Royaume et l'immense potentiel dont regorge le système éducatif national, le ministère de tutelle a publié des notes ministérielles pour encadrer les opérations de participation à ce Prix, tout en faisant bénéficier les participants d'une série d'ateliers en vue de leur expliquer les critères adoptés lors de cette compétition, a-t-il fait savoir.



Pour sa part, le secrétaire général du Prix Mohamed Bin Zayed du meilleur enseignant, Hamad Ahmed Al Darmaki, a exprimé toute sa joie de prendre part à cette cérémonie organisée par le ministère en vue de célébrer les enseignants qualifiés à la deuxième phase du Prix, qui en est à sa quatrième édition, ajoutant que grâce à la coopération des partenaires, cette nouvelle édition connaît la participation d'un nombre plus grand d'enseignants issus de différents pays.



Ce Prix qualitatif a réussi à transcender les frontières du monde arabe pour devenir un prix de renommée mondiale, avec pour finalité de renforcer le rôle de l'enseignant en tant que leader de l'opération pédagogique et influenceur direct en matière de réalisation des meilleurs résultats sur le plan éducatif, s'est-il réjoui, qualifiant de "héros" et de "porteurs d'un noble message pédagogique prometteur" les participants au concours.



S'agissant des changements apportés à la 4ème édition du Prix, M. Al Darmaki a souligné que cette édition a été scindée en deux phases, la première comprenant cinq critères de référence bien définis, à savoir l'excellence en matière de performance, la créativité et l'innovation, le développement et l'enseignement durable, la citoyenneté positive, le loyalisme et le patriotisme, et le leadership sociétal et professionnel.



Lors de la deuxième, les finalistes de la première étape sont départagés selon différents critères, qui viennent s'ajouter à ceux de la première phase, en l'occurrence les critères principaux (20%), les projets et initiatives (20%), l'innovation sociétale (20%), l'initiative en matière de leadership (30%) et le vote du public (10%).



Mme Amal Abou Mouslim, une enseignante lauréate de la première phase du Prix Mohamed Bin Zayed du meilleur enseignant, a, quant à elle, fait part de toute sa joie suite à cette qualification, soulignant l'importance de ce Prix visant à encourager les enseignants innovants et créatifs de par le monde pour faire entendre leur voix et partager leurs expériences pionnières.