Principaux points du rapport trimestriel sur l'exécution de la LF-2023

Voici les principaux points du rapport trimestriel sur l'exécution de la loi de Finances (LF) à fin mars 2023, publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) : Solde budgétaire positif de 6,3 milliards de dirhams (MMDH) résultant de ressources ordinaires de 134,8 MMDH et de charges de 128,5 MMDH.



1 - Les ressources de l’Etat : Les ressources globales de l’Etat ont atteint 173,6 MMDH, soit un taux de réalisation de 32,4% des prévisions de la LF. Elles se répartissent comme suit :

- Les recettes ordinaires ont été de 84,9 MMDH, soit 48,9% des ressources globales. Elles enregistrent un taux de réalisation des prévisions de la LF de 28,8%.

- Les recettes d’emprunts à moyen et long termes ont atteint 38,8 MMDH, soit 22,4% des ressources globales de l’Etat. Taux de réalisation : 30,1%.

- Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) se sont établies à 49,4 MMDH, soit 28,4% des ressources globales de l’Etat. Taux de réalisation de 44,7%.

- Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont été de 498 MDH, soit 0,3% des ressources globales de l’Etat. Taux de réalisation de 21,7%.



2 - Les charges de l’Etat : Les charges totales de l’Etat ont atteint 132,8 MMDH, soit un taux de réalisation de 22,1% des prévisions de la loi de Finances. Elles se répartissent comme suit :

- Les dépenses ordinaires du budget général ont atteint 79 MMDH, soit 59,5% des charges totales de l’Etat. Taux de réalisation de 26,2%.

- Les dépenses d’investissement de 23,5 MMDH ont été réalisées à hauteur de 22,2% des prévisions. Elles représentent 17,7% des charges totales à fin mars 2023.

- Les émissions des CST ont atteint 25,9 MMDH, soit un taux de réalisation de 23,2%. Ces dépenses représentent 19,5% des charges globales.

- Les amortissements de la dette se sont établis à 4,3 MMDH. Ils représentent 3,2% des charges et ont été réalisés à hauteur de 5,5%.



3 - Au niveau des soldes : - Solde ordinaire positif de 5,9 MMDH. - Solde du budget de l’Etat (hors recettes d’emprunts et amortissements de la dette) positif de 6,3 MMDH. - Excédent des ressources sur les charges de 40,8 MMDH.