Présentation à Skhirat de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”

Dans le cadre du lancement opérationnel de la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc », le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a présidé récemment à Skhirat, une importante réunion avec les responsables centraux, régionaux et provinciaux du département des Eaux et Forêts afin d’examiner les prochaines étapes de mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 février 2020, la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc 2020-2030 » constitue un tournant important dans la gestion forestière au Maroc.

Le ministre a rappelé à cette occasion que l’objectif de ce nouveau plan est de rendre le secteur forestier plus compétitif et durable, à travers un modèle de gestion inclusif et créateur de richesses qui place les populations usagères au cœur de la gestion des forêts.

M. Akhannouch a également mis l’accent sur l’importance de cette stratégie pour relever les défis auxquels se trouve confronté le patrimoine forestier marocain et la nécessité de conjuguer, de façon adaptée, les impératifs sociaux, économiques et environnementaux.

Il a également mis en exergue les principes du nouveau mode de gouvernance, qui met l’accent sur le dialogue et la déclinaison des grandes orientations politiques de la nouvelle stratégie forestière dans le cadre de contrats-programmes régionaux impliquant l’ensemble des partenaires institutionnels, le secteur privé, les organisations interprofessionnelles, les établissements de formation et de recherche et la société civile.

M. Akhannouch a, enfin, appelé l’ensemble du personnel forestier à se mobiliser pour l’atteinte des objectifs de la nouvelle stratégie et la sauvegarde de la forêt marocaine.

A noter que deux instances ont été créées pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie à savoir un comité de pilotage présidé par le ministre et un comité de suivi présidé par le secrétaire général du département.

Pour leur part, les différents intervenants ont exprimé leurs vifs remerciements et leur gratitude au Souverain pour la Haute sollicitude dont il entoure le secteur. Ils ont également exprimé leur grand enthousiasme de voir le secteur forestier doté d’une stratégie de nouvelle génération et dont la mise en œuvre permettra de changer le regard sur la forêt marocaine et ses modes d’exploitation. Exprimant leur adhésion à « Forêts du Maroc 2020-2030 » et leur mobilisation pour l’atteinte de ses objectifs, les différents responsables centraux et régionaux ont particulièrement insisté sur l’importance de la nouvelle approche apportée par la stratégie au plan de la gouvernance d’un côté et de l’autre, au plan de la gestion des conflits et de l’implication en amont des populations dans une logique moins conflictuelle et plus participative.

A noter que la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc 2020-2030 » s’appuie sur cinq orientations visant à faire de la forêt un espace de développement, durable, participatif, productif, biodivers et permettant de préserver et de développer toutes les ressources naturelles

La stratégie est bâtie autour de quatre axes majeurs pour sa mise en œuvre portant sur la création d'un nouveau modèle basé sur une approche participative, la gestion et le développement des espaces forestiers selon leur vocation, le développement et la modernisation des professions forestières ainsi que la réforme institutionnelle du secteur à travers la création de l'Agence des eaux et forêts.