Poursuite de la tendance baissière des taux primaires au premier trimestre 2021

La tendance baissière des taux obligataires primaires devrait se poursuivre durant le premier trimestre de cette année, et ce en tenant compte de la poursuite du recours modéré du Trésor au marché intérieur, prévoit Attijari Global Research (AGR).



Dans sa dernière note "Hebdo Taux" de la semaine allant du 8 au 14 janvier courant, AGR fait savoir qu'à une semaine de la clôture des levées du mois de janvier, le Trésor satisfait 78% de ses besoins annoncés en début de période.



En effet, poursuit la même source, la levée cumulée au terme de cette séance s'est établie à 9,9 milliards de dirhams (MMDH), face à un besoin de financement annoncé de 12,8 MMDH pour la même période, soit un reliquat à financer pour la dernière séance restante du mois de 2,8 MMDH.



Cette avant-dernière séance d'adjudication du Trésor du mois de janvier demeure marquée par une baisse des exigences de rentabilité sur le compartiment LT, relèvent les analystes d'AGR, notant, à cet effet, que les maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans, se sont dépréciées en une semaine de 18 PBS, 26 PBS et 6 PBS respectivement.



Concernant les caractéristiques de la séance, la demande des investisseurs s'est améliorée et s'est établie à 11,1 MMDH face à une souscription du Trésor de 4 MMDH, soit un taux de satisfaction de 36%.