Poursuite de l’ opération de sauvetage du petit Rayan

Les travaux de forage vertical d'un trou parallèle au puits, dans lequel est tombé l'enfant Rayan dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen), se sont poursuivis, toute la nuit de jeudi à vendredi, pour atteindre une profondeur de plus de 28 mètres.



Dans une déclaration à la MAP, une source responsable sur les lieux a souligné que les travaux de forage vertical se sont poursuivis toute la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a permis de dépasser une profondeur de 28 mètres, notant que les préparatifs sont en cours pour commencer le forage horizontal immédiatement après être arrivé à 32 mètres.



Il a précisé que les travaux d'excavation se sont arrêtés de temps en temps, afin de prendre les mesures nécessaires, car l'opération de sauvetage a atteint un stade complexe, et effectuer les interventions nécessaires pour éviter l'effondrement de terrain.



Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par une équipe de topographes et des dizaines d'éléments des autorités locales, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe des autorités provinciales, sont mobilisés, depuis mardi soir, pour secourir Rayan, l'enfant de 5 ans qui est tombé dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille dans le village d'Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen).



Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la Santé sont également déployés sur les lieux, afin de réaliser les interventions médicales nécessaires avant de transférer l'enfant Rayan vers l'établissement de santé le plus proche.