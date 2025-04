Position extérieure globale : Une situation nette débitrice de 672,3 MMDH à fin décembre dernier

La position extérieure globale (PEG), qui reflète la situation patrimoniale de l'économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice de 672,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2024, contre -683,2 MMDH à fin septembre dernier, selon l'Office des Changes.



Cette situation résulte de la progression des avoirs financiers de 14,2 MMDH, conjuguée à une légère hausse de l'encours des engagements financiers (+3,3 MMDH), précise l'Office dans un communiqué.



D'après la même source, les résultats de la position extérieure globale à fin décembre 2024 tiennent compte des nouvelles adaptations méthodologiques recommandées dans le cadre du programme pays Maroc-OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) durant ses deux phases, rapporte la MAP.



Ainsi, les titres de participations sont évalués au prix du marché en application de la méthode des ratios de capitalisation boursière, explicitée dans le BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual - Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale) et la BMD4 (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - Définition de référence des investissements directs étrangers), et qui consiste à estimer la valeur de marché des actions non cotées par référence à celle des actions cotées, en tenant compte du secteur d'activité et des différences de liquidité entre les deux types de titres.



Concernant les biens immobiliers, dont les encours font partie de la position d'investissements directs, ils sont valorisés aux prix de marché estimés par application des coefficients annuels servant au calcul des impôts au titre des profits immobiliers. L'Office des changes fait également savoir que les instruments de dette de la catégorie "Investissements directs" ont fait l'objet de retraitements en vue d’affiner davantage le stock initial historique de ladite rubrique.



Les crédits commerciaux entre affiliés faisant partie initialement des crédits commerciaux de la catégorie fonctionnelle "autres investissements", sont, désormais, enregistrés au niveau de la composante instruments de dette des "investissements directs".