Ports situés sur la Méditerranée : Baisse de 20% des débarquements de pêche à fin juin dernier

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 7.222 tonnes (T) au premier semestre 2024, en baisse de 20% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP). En valeur, ces débarquements ont stagné à 340,28 millions de dirhams (MDH) au cours des six premiers mois de 2024, par rapport à la même période une année auparavant (339,63 MDH), a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc. Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont reculé de 39% à fin juin dernier à 2.757 T, pour une valeur estimée à environ 80,12 MDH (-23%), contre plus de 104,50 MDH/ 4.550 T à fin juin 2023, rapporte la MAP. Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, atteint 1.242 T à fin juin dernier, pour une valeur de plus de 50,31 MDH (-2%), contre plus de 51,50 MDH/ 1.432 tonnes en glissement annuel. Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont enregistré une hausse de 15% à 2.595 T pour des recettes de plus de 170,70 MDH (+20%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 14% à 570 T, générant des revenus de plus de 39,10 MDH (+2%). Quant aux débarquements des coquillages, ils ont reculé de 100% à 0 tonne, contre plus de 2,36 MDH/ 95 T une année auparavant, tandis que pour les algues, les débarquements ont augmenté de 8691% à 59 tonnes, contre 1 tonne en glissement annuel. Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 469.715 tonnes à fin juin 2024, en baisse de 10% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus de 4,80 milliards de dirhams.