Port de Tan-Tan: Chute de 46% des débarquements de la pêche à fin novembre

Les quantités des produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au port de Tan-Tan ont chuté de 46 % à la fin du mois de novembre 2024, avec 54.187 tonnes, contre 100.683 tonnes durant la même période de l'année 2023, selon l'Office national des pêches (ONP).



Dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, l'ONP indique que la valeur marchande de ces produits a enregistré une baisse de 10%, pour atteindre 737,79 millions de dirhams à la fin du mois de novembre 2024, contre 822,77 millions de dirhams une année auparavant.



Selon le rapport, la quantité des poissons pélagiques débarquée dans ce port a diminué de 54% à fin novembre 2024 pour s'établir à 38.650 tonnes, avec une valeur financière de 157,765 millions de dirhams, contre 84.443 tonnes (276,950 millions de dirhams) durant la même période de 2023, rapporte la MAP.



De leur côté, les captures des poissons blancs ont baissé de 14% (9.948 tonnes) pour atteindre 218,919 millions de dirhams (-5%), contre 11.578 tonnes (229,863 millions de dirhams) pour la même période en 2023.



Les débarquements de mollusques ont, quant à eux, augmenté de 19%, avec 5.405 tonnes (352,089 millions de dirhams, soit +14%), contre 4.540 tonnes évaluées à 310,082 millions de dirhams au cours de la même période de l’année 2023.



Concernant les crustacés, leurs débarquements ont cru de 52% à la fin du mois de novembre 2024 pour atteindre 185 tonnes (9,016 millions de dirhams/+53 %), contre 122 tonnes pour une valeur marchande estimée à 5,876 millions de dirhams à la fin du mois de novembre 2023.



Au niveau national, un total de 1.233.568 tonnes de produits de la pêche côtière et artisanale a été commercialisé à la fin du mois de novembre 2024, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période de 2023.



Selon l'Office national des pêches, la valeur de ces débarquements s'est élevée à 10 milliards de dirhams, en hausse de 6% par rapport à la même période de l’année précédente.