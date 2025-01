Port de Tan-Tan : Chute de 45% des débarquements de la pêche côtière et artisanale en 2024

Les quantités des produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au port de Tan-Tan ont chuté de 45% au cours de l'année 2024, selon les données de l'Office national des pêches (ONP).



Dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, l'ONP a indiqué que la quantité débarquée au cours de l'année 2024 s'est élevée à 56.355 tonnes, avec une valeur financière de 777,951 millions de dirhams (MDH), en baisse de 9% par rapport à l'année précédente (855,742 MDH).



Les quantités de poissons de surface débarquées ont enregistré, quant à elles, une baisse de 54% pour atteindre 39.545 tonnes, avec une valeur financière estimée à 162,411 MDH, contre 284,586 MDH en 2023 (plus de 85.406 mille tonnes), a ajouté la même source.



En revanche, les quantités de poissons blancs débarquées au port de Tan-Tan durant la même période ont diminué de 13%, soit une quantité de 10.962 tonnes, avec une baisse de 4% en valeur financière (240,386 MDH) par rapport à l'année 2023 (12.601 tonnes et 249,366 MDH).



Quant aux quantités de mollusques débarquées, elles ont augmenté de 22% à 5.657 tonnes, pour une valeur marchande de 365,805 MDH.

De leur côté, les quantités de crustacés débarquées ont augmenté de 48% pour atteindre 190 tonnes (9,35 MDH).



Il est à noter qu'au niveau national, les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés, en termes de valeur, ont enregistré une croissance de 6% en 2024 pour dépasser 10,54 milliards de dirhams, alors que le volume de ces produits a atteint 1.336.058 tonnes, en baisse de 1% par rapport à 2023.