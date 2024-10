Port de Tan-Tan: Chute de 41% des débarquements de poissons à fin septembre

Les quantités des produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Tan-Tan ont chuté de 41% à fin septembre dernier, pour atteindre 43.011 tonnes contre 73.258 tonnes au cours de la même période de l'année 2023, selon l'Office national des pêches (ONP).



L'ONP indique dans son dernier rapport que la valeur marchande de ces produits a diminué, par conséquent, de 11% (625,4 millions de dirhams) durant la même période sous revue de 2023.



La même source ajoute que les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont diminué de 49% au cours des neuf premiers mois de l'année en cours pour atteindre 30.014 tonnes, soit une valeur de 123,8 millions de dirhams, contre 59.211 tonnes (205,9 millions de dirhams) durant la même période de l'année dernière, rapporte la MAP.



Les quantités débarquées de poissons blancs ont, de leur côté, chuté de 15% (8.190 tonnes) à fin septembre dernier, avec une valeur marchande estimée à 176,3 millions de dirhams (-7%), contre 9.610 tonnes (189,8 millions de dirhams) durant la même période de 2023.



Quant aux mollusques, les quantités débarquées ont augmenté de 8% pour atteindre 4.646 tonnes (317,1 millions de dirhams + 6%), contre 4.320 tonnes, pour une valeur de 298,8 millions de dirhams au cours de la même période de l’année 2023.



Les quantités débarquées de crustacés au cours des neuf premiers mois de l'année en cours ont progressé de 39%, soit un volume de 162 tonnes (8,1 millions de dirhams/+43%), contre 116 tonnes et une valeur de 5,6 millions de dirhams à fin septembre 2023.



Au niveau national, les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale se sont élevées à 936.354 tonnes à fin septembre 2024, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période de l'année dernière (914.017 tonnes), et ont enregistré en valeur une hausse de 8% (8,46 milliards de dirhams).