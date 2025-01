Port de Sidi Ifni : Les débarquements de la pêche côtière et artisanale augmentent de 3% en 2024

Société et Région Sidi Ifni, 16/01/2024 (MAP)- Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au port de Sidi Ifni ont enregistré une augmentation de 3% au cours de l'année 2024, selon des données de l'Office National des Pêches (ONP).



L'ONP a indiqué, dans son dernier rapport sur la pêche côtière et artisanale au Maroc, que la quantité débarquée au cours de l'année 2024 s'est élevée à 63.361 mille tonnes, pour une valeur financière de 275.514 millions de dirhams, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente (283,704 millions de dirhams).



La même source a ajouté que les quantités de poissons de surface débarquées ont cru de 3% pour atteindre 61.958 mille tonnes, avec une valeur financière de 201,836 millions de dirhams, contre 211,584 millions de dirhams en 2023.



Quant aux quantités de poissons blancs débarquées au port de Sidi Ifni durant la même période, elles ont diminué de 8%, soit 983 tonnes, réalisant ainsi une hausse de 7% de leur valeur financière (36,942 millions de dirhams) par rapport à l'année 2023 (1064 tonnes et 34,483 millions de dirhams).



De leur côté, les quantités de mollusques débarquées ont diminué de 5%, soit 400 tonnes, avec une valeur financière estimée à 32,565 millions de dirhams, alors que les quantités de crustacés débarquées ont chuté de 24% pour atteindre 21 tonnes (4,172 millions de dirhams).



Il est à noter qu'au niveau national, les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés, en termes de valeur, ont enregistré une croissance de 6% pour dépasser 10,54 milliards de dirhams au titre de l'année 2024, alors que leur volume a atteint 1.336.058 tonnes, soit une baisse de 1% par rapport à l'année 2023.