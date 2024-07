Port de Sidi Ifni : Hausse de 23% des débarquements de la pêche à fin mai

Les quantités des produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au port de Sidi Ifni ont enregistré une augmentation de 23% à fin mai 2024, selon les données de l'Office national des pêches (ONP).



L'ONP a indiqué, dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, que la quantité débarquée à fin mai dernier dans le port de Sidi Ifni s'élève au total à 29.988 tonnes, contre 24.310 tonnes au cours de la même période en 2023.



La même source explique que la valeur financière de ces produits débarqués a augmenté de 15% pour atteindre 129,949 millions de dirhams, contre 113,345 millions de dirhams à fin mai 2023, rapporte la MAP.



Les quantités des poissons pélagiques débarquées au port de Sidi Ifni ont augmenté de 24% au cours des cinq premiers mois de cette année, pour atteindre 29.410 tonnes avec une valeur financière estimée à 102.229 millions de dirhams (+17), contre 23.746 tonnes (87,549 millions de dirhams) au cours de la même période en 2023.



Concernant les quantités des poissons blancs débarquées au port de Sidi Ifni, elles ont accusé une baisse de -8% pour atteindre 424 tonnes, avec une valeur financière de -8% (14,226 millions de dirhams).



Quant aux mollusques, les quantités débarquées ont cru de 71%, pour atteindre 142 tonnes, avec une valeur financière de 11,207 millions de dirhams (+61%), alors que les quantités des crustacés débarquées ont diminué de -38%, pour atteindre 12 tonnes (2,287 millions et -33%).



Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale se sont élevés à 392.692 tonnes à fin mai 2024, soit une baisse de 7% par rapport à la même période de l'année dernière, alors que la valeur marchande a enregistré une baisse de 1% à plus de 4,37 milliards de dirhams.