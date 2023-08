Port de Nador: Quasi-stagnation des débarquements de pêche en juillet

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Nador affichent une quasi-stagnation en juillet pour se établir à 2.543 tonnes, par rapport à la même période de l’année dernière (2.541 tonnes), selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures s’améliore de +12% à plus de 87 millions de dirhams (MDH) comparativement à fin juillet 2022, précise l'Office national des pêches (ONP) dans son dernier rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



La même source a indiqué que les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont augmenté de 8% au cours des sept premiers mois de l'année en cours, atteignant 693 tonnes, pour une valeur estimée à plus de 6,2 MDH (+9%), contre 5,732 MDH / 642 tonnes, au cours de la même période de l'année précédente.



Par contre, les débarquements des poissons blancs se contractent de - 3% à 666 tonnes, pour une contre-valeur de près de 14,5 MDH (+17%), contre 12,3 MDH / 685 tonnes à la même période de 2022. Pour ce qui est des céphalopodes, ils s’améliorent de +30% à 889 tonnes pour des recettes d'environ 51 MDH (+16%), de même pour les crustacés qui s’apprécient de +23% à 296 tonnes, générant des revenus de 15,436 MDH.



A l'échelle nationale, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 599.909 tonnes au titre des sept premiers mois de 2023, en baisse de 17% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ressortent en augmentation de 9% à plus de 5,87 milliards de dirhams (MMDH).