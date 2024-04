Port de Nador: Baisse de 11% des débarquements de la pêche au premier trimestre

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Nador ont accusé une baisse de 11% durant les trois premiers mois de l'année en cours pour se chiffrer à 1.205 tonnes, contre 1.348 tonnes à la même période de 2023.



La valeur marchande de ces produits s’est inscrite en hausse de 9% durant ce premier trimestre de 2024 par rapport à la même période de 2023, pour s’établir à 57,2 millions de dirhams (MDH), a précisé l’Office National des Pêches (ONP) dans son dernier rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



La même source a indiqué que les quantités de poisson de surface débarquées dans ce port ont baissé de 49% au cours des trois premiers mois de cette année, atteignant 154 tonnes, pour une valeur estimée à 1,524 millions de dirhams, contre 2,397 millions de dirhams (301T), au cours de la même période de l’année précédente.



Par contre, les débarquements des poissons blancs au port de Nador ont accusé une légère baisse, pour se situer à 257 T, soit une valeur de l’ordre de 7,9 MDH (+40%).



Pour ce qui est des céphalopodes, les débarquements ont enregistré un recul de 11% pour atteindre 618 T (40,7 MDH). Quant à ceux des crustacés, ils ont connu une augmentation de 5% pour s'établir à 32 T (3,7 MDH).

A l’échelle nationale, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 181.280 T au titre du premier trimestre de cette année, en baisse de 14% comparativement à la même période de 2023.



La valeur de ces débarquements s’est chiffrée à près de 3 milliards DH, en baisse de 2 pc par rapport à la même période, selon l’ONP.