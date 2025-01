Port de Lamhiriz : Les débarquements de la pêche en hausse de 12% à fin novembre 2024

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Lamhiriz (province d'Aousserd) ont enregistré une hausse de 12% durant les onze premiers mois de l'année 2024, pour se chiffrer à 3.175 tonnes (T), contre 2.843 T à la même période un an auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits s'est toutefois inscrite en baisse de 1% à fin novembre dernier pour s'établir à plus de 72,70 millions de dirhams (MDH), contre 73,70 MDH à la même période de 2023, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les débarquements de poissons pélagiques au port de Lamhiriz ont baissé de 10% durant les onze premiers mois de 2024, pour s'établir à 210 T (1,78 MDH), -12%), contre 233 T (2,03 MDH) à la même période de 2023, rapporte la MAP.

Les captures des poissons blancs ont augmenté de 30% pour se situer à 1.846 T (18,71 MDH, +22 %) contre 1.420 T (15,36 MDH).



Les débarquements des céphalopodes ont, de leur côté, reculé de 8 % à 1.025 T (44,02 MDH, -11%), contre 1.115 T (49,39 MDH).

S'agissant des prises de crustacés, elles ont connu une augmentation de 25% à fin novembre 2024 pour se chiffrer à 94 T (8,17 MDH), contre 75 T ( 6,92 MDH).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.233.568 T à fin novembre 2024, en baisse de 1% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 6% à près de 10 MMDH.