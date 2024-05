Port Tanger Med : Mise en service de la nouvelle vedette de sauvetage en mer "Al Boughaz"

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a présidé, mercredi au port Tanger Med, la cérémonie de mise en service d’une nouvelle vedette de sauvetage en haute mer baptisée "Al Boughaz".



Cette unité d'une longueur de 21 mètres, réalisée par un chantier naval espagnol pour une valeur de 25 millions de dirhams et dotée d'une grande autonomie et d'un large rayon d'action, vient renforcer le dispositif national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer et permettra d'intervenir avec plus d'efficacité dans la zone du Détroit de Gibraltar, caractérisée par un trafic maritime dense.



Cette unité sera affectée au port de Tanger Med pour répondre aux spécificités de cette région avec une plus grande autonomie en mer. Elle comprend en son sein un dispositif d’intervention coordonné par le Centre national de coordination du sauvetage maritime (MRCC Rabat) privilégiant la réactivité, l’efficacité et la rationalisation des moyens nationaux.



Un tel dispositif, conduit par des hommes rompus aux techniques de coordination de la recherche et du sauvetage et opérant dans le cadre d'une organisation nationale, régionale et locale, permet au Maroc, en tant qu'Etat côtier, d'accomplir ses obligations en matière de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer, conformément aux dispositions de la réglementation nationale et internationale en vigueur.



S’exprimant à cette occasion, M. Sadiki a indiqué que dans un souci de protéger les vies humaines et dans le cadre des opérations de sauvetage en haute mer, cette nouvelle vedette vient renforcer la flotte marocaine de sauvetage, qui compte désormais 21 navires, rappelant l'engagement du Royaume à améliorer constamment les capacités nationales de recherche et de sauvetage en mer, conformément aux réglementations nationales et internationales.



Dans une déclaration à la MAP, le commandant, directeur des opérations maritimes à la capitainerie du port de Tanger Med, Adil Ait Oualil, a relevé que dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’autorité portuaire de Tanger Med et le ministère, le port Tanger Med mettra à disposition ses infrastructures portuaires pour l’accueil de cette vedette de sauvetage maritime.