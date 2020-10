Pont aérien pour transporter des saisonniers marocains vers la Corse

Les services de l'ambassade du Maroc en Belgique et des trois consulats généraux du Royaume se sont mobilisés depuis le lancement des opérations de rapatriement et des vols spéciaux vers le Maroc pour être à la hauteur des attentes des bénéficiaires.



Ces opérations, organisées en collaboration avec les autorités belges, ont permis aux voyageurs marocains et étrangers désireux de se rendre au Maroc de bénéficier du programme des vols spéciaux lancé le 15 juillet dernier suite à la réouverture exceptionnelle de l'espace aérien marocain dans le contexte des mesures visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les services diplomatiques et consulaires du Royaume ont mis en place à cet effet des structures dédiées avec des permanences régulières et assidues en vue de prêter assistance aux voyageurs marocains et étrangers désireux de se rendre au Maroc.



Selon des données fournies par ces services, depuis le lancement de cette opération et jusqu'au 30 septembre dernier, environ 3.500 attestations ont été délivrées aux intéressés. Il s'agit notamment d'attestations portant sur la nationalité marocaine, d'attestations pour étrangers, de déclarations sur l'honneur et de différents documents délivrés pour des besoins administratifs des voyageurs. Outre ces opérations menées au niveau des trois consulats du Maroc à Bruxelles, Liège et Anvers, l’ambassade du Royaume a mobilisé des agents consulaires à l'aéroport de Bruxelles pour faciliter les formalités sur place aux voyageurs en difficulté.



Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 10 octobre, a été aussi l’occasion de sensibiliser les parents à la nécessité d'inscrire leurs enfants sur les registres de l’état civil marocain tenus par les consulats, afin qu'ils puissent avoir des documents attestant de leur nationalité marocaine. Elle constitue également une opportunité pour les Marocains résidant en Belgique de procéder au renouvellement des différents documents en leur possession arrivés à expiration, ainsi que d’apprécier à sa juste valeur l’importance de l’immatriculation consulaire pour avoir accès aux différentes prestations offertes par les consulats du Royaume