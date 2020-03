Plus de 32 MDH alloués à des projets hydrauliques par l’Agence du bassin du Loukkos

Le Conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos a approuvé, mardi à Tétouan, le bilan provisoire du budget de l'année 2019, ainsi que son projet de plan d'action et de budget au titre de l'exercice 2020 qui porte sur une enveloppe totale d'environ 84,6 millions de dirhams (MDH).

Selon le projet de budget, approuvé par les membres du Conseil d'administration en présence du secrétaire général du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Khalid Cherkaoui, et du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, le budget d'investissement s'élève à 32,58 MDH, dont 4,42 MDH de subventions.

Ce budget d'investissement sera alloué principalement au financement de projets de prévention des inondations (4,93 MDH), la restauration et l'entretien des barrages (14,24 MDH), la restauration et la réparation des biens publics hydriques (14,24 MDH), l'évaluation des ressources hydriques (7,36 MDH), la modernisation de l'administration (3,28 MDH), ainsi que la protection et la préservation des ressources hydriques (3,6 MDH).

S'exprimant à cette occasion, M. Cherkaoui a indiqué que le Maroc dispose actuellement de 145 grands barrages d'une capacité totale dépassant les 18 milliards de mètres cubes ainsi que de 130 petits barrages pour le soutien et l'accompagnement du développement local, faisant savoir que 14 grands barrages sont en cours de réalisation avec une capacité totale de plus de 3 milliards de mètres cubes, en sus de 30 petits barrages.

La région du nord compte 14 grands barrages d'une capacité totale d'environ 1,721 milliard de mètres cubes, et ce grâce à l'achèvement de trois grands barrages dont la capacité atteint 612 millions de mètres cubes (Chefchaouen, Charif Al Idrissi, Dar Khrofa), a-t-il ajouté, rappelant que les efforts se poursuivent pour achever les travaux de réalisation de deux grands barrages d'une capacité de 278 millions de mètres cubes, à savoir le barrage Ghiss à Al Hoceima et le barrage Kharroub à Larache.

M. Cherkaoui a précisé, dans ce sens, que la région bénéficiera également de la réalisation de quatre grands barrages d'une capacité de 1,42 milliard de mètres cubes dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, ce qui permettra de porter la capacité de stockage des eaux de surface dans la région à environ trois milliards de mètres cubes.

Pour sa part, M. Tazi a souligné la nécessité de garantir les besoins de la région en eau, et ce en dépit de la situation actuelle "non préoccupante" des réserves en eau, affirmant que les zones urbaines ne seront pas affectées, tandis que l'ensemble des intervenants veillent à ce que le milieu rural ne soit pas touché par un manque d'eau potable.

Quant au directeur de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos, Abdelhamid Benabdelfadel, il a indiqué que cette session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence est une occasion pour la coordination et la concertation entre les différents intervenants dans le domaine de l'eau, tout en ouvrant le débat sur les défis auxquels fait face la gestion intégrée et durable des ressources hydriques dans les bassins du Loukkos et de la Méditerranée.

Le plan d'action de l'Agence au titre de 2020 vise à poursuivre les efforts d'évaluation, de mobilisation et de préservation des ressources hydriques afin de répondre à la demande croissante en eau et à accompagner le développement économique et social de ces zones, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de l'Agence a donné son accord de principe pour la création d'une délégation de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos à Ksar El-Kébir, compte tenu des capacités importantes de la région en ressources hydriques et sa proximité de trois barrages d'une capacité totale de plus d'un milliard de mètres cubes.