Plus de 18 millions de passagers transitent par les aéroports du Maroc à fin octobre

Un total de 18,8 millions de passagers ont transité par les différentes structures aéroportuaires du Royaume à fin octobre 2018, soit une hausse de 10,14 % par rapport aux 10 premiers mois de l'année écoulée, indique, lundi, l'Office national des aéroports (ONDA).

Selon l'Office, pour le seul mois d’octobre, un total de 1 952 598 passagers a été enregistré contre 1 780 437 accueillis durant le même mois 2017, soit une hausse de 9,67%.

Avec 11 354 passagers accueillis, l’aéroport d’Essaouira affiche une hausse de 37,98% par rapport à octobre 2017 au moment où les aéroports Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira ont poursuivi leur croissance à deux chiffres en enregistrant des taux d’évolution respectifs de 19,29% et 19,94%, rapporte la MAP.

En hausse de 9,54%, le trafic aérien international, qui représente plus de 88% du trafic global, a atteint 1 785 049 passagers, alors que celui domestique a enregistré une évolution de l’ordre de 10,68% avec 227 767 passagers.

Cette hausse du trafic aérien international s’explique principalement par la bonne performance enregistrée au niveau du trafic aérien avec l’Europe (+10,78%) et le Moyen et l’Extrême-Orient (+10,56%). C’est le cas également des marchés de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud qui ont enregistré des taux d’évolution positifs avec respectivement +7,70% et +3,08%, précise l’ONDA, notant toutefois que le marché de l’Afrique a, quant à lui, enregistré une légère baisse de -1,27%.

Durant le mois d’octobre 2018, il y a eu 16 205 mouvements d’avions, en hausse de 6,31% par rapport à la même période de l’année écoulée, la part de l’aéroport Mohammed V de Casablanca ayant été de 44,59% de ce trafic, Marrakech-Ménara de 21,07% et Agadir-Al Massira de 8,47%.

Le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu, durant le mois d’octobre 2018, une hausse de l’ordre de 6,1% par rapport à la même période de l’année écoulée en s’établissant à 20 771 mouvements d’avions.

Durant le même mois, le fret aérien a enregistré une hausse de l’ordre de 2,06% atteignant 7 353,95 tonnes contre 7 205,85 en octobre 2017.