Plus de 172 MDH consacrés à la réalisation de projets dans la filière du cuir à Fès

Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 172,32 millions de dirhams (MDH) a été consacrée à la réalisation de projets dans la filière du cuir à Fès, indique la Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès.

Selon un document publié lors de la 1ère édition du Salon national de l’artisanat du cuir (12-21 juillet), ces projets concernent six bâtiments, dont cinq sont achevés, tandis qu’un autre est en voie de réalisation. Il consiste en la construction d'une tannerie traditionnelle complémentaire dans le pôle d’artisanat Ain Noqbi (50,20MDH).

Les projets achevés concernent la construction d'un marché du cuir brut à Ain Noqbi (14,7MDH), un centre d'assistance technique pour la tannerie traditionnelle à Chouara (9,5MDH) et la restauration et la mise à niveau des tanneries dans l’ancienne médina dans le cadre du programme de réhabilitation des monuments historiques (97,3 MDH). Il s’agit aussi de l’acquisition des équipements de protection individuelle au profit des tanneurs de Chouara (0,5 MDH) et l’achat des équipements de protection individuelle pour les tanneurs de Sidi Moussa et Ain Azliten (0,8 MDH), rapporte la MAP.

La tannerie traditionnelle est pratiquée actuellement dans trois maisons traditionnelles dans l’ancienne médina, à savoir Chouara, Kerniz Sidi Moussa et Ain Azliten, outre celles de Ain Noqbi et de Meknès, note le document.

Le chiffre d’affaires de la filière du cuir représente 40 % du celui de l’artisanat à Fès, qui compte plus de 800 tanneurs, soit 45 % de l’ensemble des tanneurs à l’échelle nationale. La filière emploie quelque 15.000 personnes, soit 41 % du nombre total des artisans de la cité Idrisside.

Placé sous le thème ‘’Le secteur du cuir, des perspectives économiques prometteuses’’, le Salon de l'artisanat du cuir tend à promouvoir la commercialisation des produits d’artisanat et l'échange d’idées et d’expériences entre les professionnels de la filière.

Il est également une occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire et les créations des artisans dans les métiers de tannage des peaux, les produits de maroquinerie, les chaussures, les vêtements et autres produits en cuir de toutes les régions du Royaume.

Cette manifestation économique, initiée en collaboration avec le Conseil de la région Fès-Meknès, le Conseil de la commune et le Conseil préfectoral de Fès, connaît la participation de 120 exposants professionnels de la filière, dont des artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives professionnelles et des acteurs spécialisés dans les équipements de travail de cuir.

Étalé sur une superficie de 4.000 m2, ce salon comprend plusieurs espaces dédiés aux antiquités, aux produits des lauréats des centres de formation de l’artisanat, à la commercialisation ainsi que des stands dédiés aux enfants et aux équipements techniques.

Cette édition est marquée par l’organisation de plusieurs séminaires et tables rondes, animées par des chercheurs et des spécialistes de la filière cuir.

Parallèlement à ce salon, des séances de formation sont organisées en faveur des artisans pour améliorer leurs capacités et élargir leurs connaissances dans le domaine.

Le salon 2019, initié en coordination avec la direction régionale de l’artisanat de Fès, rend hommage, par ailleurs, aux meilleurs maîtres artisans.