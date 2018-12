Plus de 158 MDH pour le renforcement des infrastructures routières dans la province d’Ifrane

Des investissements de l’ordre de 158 millions de DH ont été mobilisés durant l’exercice 2017-2018 pour le renforcement des infrastructures routières dans la province d’Ifrane.

Selon des données de la direction provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique d’Ifrane, ces projets portent essentiellement sur la construction d’ouvrages d’art, la consolidation de certains axes routiers et l’entretien des pistes, rapporte la MAP.

Les projets d’investissements concernent, entre autres, la construction du pont Timhdit sur Oued Guigou, avec une enveloppe budgétaire de 12 MDH, la consolidation de la route nationale (RN) n°13 reliant Timhdit à la localité d'Ait Oufella pour un coût estimé à 71 MDH, le renforcement de la route n°8 reliant El Hajeb et Azrou (8 MDH), l’extension de la route provinciale n°7217, située entre Azrou et Aïn Leuh (58 MDH), outre la route N° 5016 entre la commune de Dayt Aoua et le lac Hachlaf (9 M DH).

Des investissements qui viennent s’ajouter à ceux réalisés durant la période allant d’octobre 2015 à mars 2017, en partenariat avec les autorités locales, les collectivités et la société civile. Ils s’étaient élevés à 92 M DH.

Ces projets avaient porté, entre autres, sur l’entretien de la RN 13 reliant Azrou à Hebri pour 24,5 MDH, la RN entre El Hajeb et Azrou (23 MDH) et de la RN 8 entre Ifrane et Azrou.

Par ailleurs, la direction provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique d’Ifrane a lancé un vaste programme de maintenance et d’élargissement du réseau routier de la province.

Ce programme vise tout particulièrement la sauvegarde du patrimoine routier, l’amélioration des conditions de la circulation et de la sécurité des usagers sur des routes adaptées au trafic. Des travaux sont, en effet, en cours et concernent 65,7 km pour une enveloppe budgétaire globale de 80,4 MDH.

Il s’agit notamment de l’élargissement de la RN° 13 sur une longueur de 8 km pour un montant de 24,8 DH, le renforcement de la RN° 8 sur une longueur de 14,2 km (9,3 MDH), la consolidation de la RN° 13 sur une distance globale de 11,5 km (7,5 MDH), l’élargissement de la route provinciale n°7215 sur une longueur de 8 km (7,6 MDH), l’aménagement de la RN 13 sur une longueur de 8 km (20,9 MDH), le renforcement de la route provinciale n°7210 (3,5 MDH) et l’élargissement de la route provinciale n°5016 sur 12 km (6,8 MDH).

Selon la direction provinciale, d’autres projets routiers sont proposés pour le programme 2019-2021. Ils devraient toucher une longueur globale de 246 km pour une enveloppe budgétaire totale de 393,9 MDH. Ce programme a pour objectif l’amélioration et la maintenance du réseau routier classé.