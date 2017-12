Plus de 157 millions de passagers transportés par le tramway de Casablanca

Les rames du tramway de Casablanca ont transporté plus de 157 millions de passagers ces 5 dernières années, dont environ 40% de femmes, en parcourant plus de 12 millions de kilomètres, selon Casa Transports.

Le nombre de passagers, depuis la mise en service de la première ligne du tramway de la métropole en 2013, est ainsi passé de 22 millions à plus de 35 millions en 2017.

La première ligne du tramway a profondément changé le paysage casablancais et apporté une réelle solution de mobilité aux citoyens et ce chantier structurant a connu un succès qui continue de croître.

Preuve de l’adoption de ce nouveau mode de transport par les Casablancais, près de 40% des passagers quotidiens sont abonnés aux différentes formules proposées, à savoir les abonnements hebdomadaires, mensuels ou étudiant. Pour accompagner le succès grandissant du tramway, la société a mis en place une stratégie d’amélioration continue du niveau de service.