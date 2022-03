Plug and Play et le fonds de capital-risque UM6P Ventures s'allient

Le fonds de capital-risque UM6P Ventures et la plateforme d'innovation mondiale Plug and Play ont annoncé, vendredi à Casablanca, leur partenariat stratégique pour co-lancer deux nouvelles verticales d'accélération, à savoir AgroBioscience et HealthTech. En effet, Plug and Play Maroc et UM6P Ventures, la branche d'investissement de l'Université Mohammed VI polytechnique, s'associent et s'appuient sur le programme d'accélération de startups en incluant un accompagnement sur mesure pour les startups axées HealthTech et Agrobioscience, qui viendront s'ajouter au large éventail de startups industrielles que Plug and Play soutient actuellement, rapporte la MAP. A cet effet, le directeur général de l’UM6P Ventures, Yasser Biaz, s'est dit fier de collaborer avec un géant mondial d'innovation en matière de deeptech, tout en notant sa volonté d'apporter un soutien scientifique complet au programme de Plug and Play. M. Biaz a également relevé que les différents programmes d'accélération Plug and Play offrent diverses opportunités de croissance en fournissant les ressources nécessaires aux startups pour se développer, faisant savoir que grâce à un vaste réseau de mentors, d'investisseurs, d'entreprises de premier plan et autres, les startups peuvent bénéficier d'ateliers, d'événements de mise en réseau, de sessions de mentorat individuel, de rencontres spécifiques au secteur et d'événements à grande échelle tels que des journées d'exposition, offrant aux fondateurs et à leurs équipes une expérience approfondie et incomparable. "Le programme de trois mois comprend quatre périodes d'accélération intensive en personne. Les startups bénéficieront de plus de 40 heures de workshops et de plus de 150 heures de mentorat individuel et auront accès à StartGate, le campus de startups de l'UM6P qui s'engage à fournir une infrastructure de pointe et des ressources pour soutenir les entrepreneurs", a-t-il dit. Et de préciser que désormais, avec UM6P Ventures, ce programme d'accélération, construit conjointement, permettra aux startups proposant des solutions liées aux domaines HealthTech et Agrobioscience d'avoir accès aux plateformes d'excellence et laboratoires de l'UM6P dotés d'équipements de pointe pour les phases de test, prototypage, validation et production de la solution. De son côté, Aziz El Hachem, Program Manager à Plug and Play, a relevé que des startups dans les domaines de l’Agrobioscience et HealthTech, triées sur le volet par des experts des deux entités dans ces domaines respectifs, ont présenté ce vendredi leurs projets dans le but de participer à un nouveau Batch qui débutera le 10 mars courant. En novembre 2020, UM6P et le Groupe OCP se sont associés à Plug and Play dans le cadre d'une vision commune visant à faire du Maroc la première destination pour les startups de la région et à stimuler l'écosystème local des startups grâce à l'expertise technologique inégalée de la Silicon Valley. Dans le cadre de l'extension de la relation actuelle entre Plug and Play et l'Université polytechnique Mohammed VI, UM6P Ventures soutiendra l’accélération et investira dans les startups opérant dans les verticales HealthTech et AgroBioscience en fournissant un accompagnement sur mesure avec une expertise spécialisée, une infrastructure de pointe et des capitaux éléments indispensables pour assurer la transition from-lab-tomarket dans les industries précitées.