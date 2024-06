Pleins feux sur les avantages de la digitalisation du commerce international au Maroc

Les avantages de la digitalisation du commerce international au Maroc ont été au centre de la conférence "Digitalisation du commerce international au Maroc", qui s'est tenue mardi à Casablanca à l'initiative de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en partenariat avec la Chambre de commerce internationale (CCI).



Animée par André Casterman, fondateur de Casterman Advisory et président du comité Fintech de l'ITFA, cette conférence a pour objectif de faciliter les discussions avec les décideurs politiques, ainsi qu'avec les banques partenaires de la BERD et le secteur privé, sur les avantages de la digitalisation du commerce international et son financement en vue de mettre en œuvre les réformes nécessaires, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, Shona Tatchell, directrice du programme d'aide aux échanges commerciaux de la BERD, a mis en avant l'importance d'une législation nationale favorable à la digitalisation des documents commerciaux, citant le modèle de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les documents transférables électroniques comme cadre juridique clé soutenant cette transition.



Cette approche vise à améliorer l'efficacité, la sécurité et la transparence des transactions commerciales, contribuant ainsi à créer un environnement commercial global harmonisé et numérisé, a-t-elle souligné.



Et d'ajouter: "Nous espérons soutenir le Maroc dans l'adoption du 'Model Law on Electronic Transferable Records' (MLETR) dans la législation nationale. Notre travail dans le financement du commerce est plus crucial que jamais. En continuant d'innover et de soutenir nos partenaires, nous facilitons non seulement le commerce mais contribuons également à la stabilité économique et à la croissance des régions".



De son côté, Said Maghraoui, directeur de la défense et de la réglementation commerciale au ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné la nécessité de mesures supplémentaires pour améliorer l'efficacité du commerce extérieur, notamment par la digitalisation des procédures, rappelant que l'intégration du Maroc dans l'économie mondiale est soutenue par un dense réseau d'accords de libre-échange couvrant plus de 100 pays.



"Il est actuellement prouvé que jusqu'à 30% du coût total des transactions commerciales est attribué aux formalités administratives, un obstacle majeur qui pourrait être substantiellement réduit par la simplification et la transparence accrues grâce à la technologie", a-t-il ajouté.



Selon lui, la digitalisation offre également des avantages qualitatifs importants, comme la résorption de la corruption et des délais, tout en ouvrant la voie à des gains environnementaux potentiels, malgré les préoccupations concernant la consommation énergétique des infrastructures numériques.



Youssef Ahouzi, directeur général de PortNet S.A, a souligné pour sa part que plus de 40.000 utilisateurs actifs ont récemment adopté la plateforme PortNet, notant qu'elle est devenue capitale pour tous les acteurs du commerce extérieur, y compris les agents d'investissement, les transitaires et les "forwarders", simplifiant ainsi les opérations complexes.



"La transformation numérique de PortNet ne s'arrête pas là. Elle intègre désormais également les procédures aéroportuaires, centralisant ainsi tous les aspects réglementaires et législatifs sur sa plateforme", a-t-il précisé.



Les autorisations, agréments et licences nécessaires sont désormais obtenus en ligne, réduisant ainsi les déplacements physiques et le temps requis pour compléter les formalités. Cette approche novatrice facilite non seulement le commerce extérieur, mais réduit aussi les coûts pour les opérateurs économiques et les institutions financières en éliminant la gestion physique des documents, a-t-il ajouté.



En outre, M. Ahouzi a estimé que l'accès à l'information est devenu plus fluide grâce à la plateforme, générant pour les utilisateurs des calculs précis ainsi que des indicateurs et des rapports d'activité pertinents.



Le thème de la conférence a mis l'accent sur les avantages significatifs de la digitalisation du commerce international au Maroc, en comparaison avec les expériences internationales. Elle s'est articulée autour de deux panels, à savoir : "Digitalisation au Maroc" et "Digitalisation : Enjeux et bénéfices, initiatives internationales, standardisation".