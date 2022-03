Plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue d’ une meilleure prise en charge des femmes victimes de violence

Campagne médicale



Une campagne médicale de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus a été organisée récemment au profit des femmes de la province de Tarfaya, dans le but d'encourager le dépistage précoce et de prévenir les risques liés à ces maladies.



Initiée par l'Association "Al Amal" des patients atteints du cancer, en partenariat avec la Direction régionale de la santé et de la protection sociale à Laâyoune, avec l'appui de la province de Tarfaya et des conseils provincial et communal, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.



Cette initiative médicale tend à rapprocher les services médicaux des citoyens et dispenser un dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes de la province, a souligné dans une déclaration à la MAP, la directrice de l'hôpital Moulay El Hassan Ben El Mahdi à Laâyoune, Lamiae Sebbar.



Mme Sebbar, qui est également directrice par intérim du Centre d'oncologie à Laâyoune, a noté que cette campagne médicale a bénéficié à 120 femmes, précisant que plus de 30 examens échographiques ont été effectués. Pour sa part, la présidente de l'Association "Al-Amal", Jettou Hachouma, a mis l’accent sur l'importance de cette campagne médicale, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, saluant à cet égard les efforts du staff médical ayant porté main forte aux femmes de la province.



Cette campagne a été supervisée par un staff médical composé de trois infirmiers et quatre femmes médecins dans plusieurs spécialités dont la médecine générale et la gynécologie. En marge de cette campagne médicale, une cérémonie d'hommage aux femmes a été organisée en reconnaissance de leurs efforts dans divers domaines.





Colloque



Le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet a accueilli, samedi, un colloque sur le thème «Les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation et les questions de la formation aux droits de l’Homme».



Cette rencontre, organisée en partenariat entre la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet et le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant les deux parties.



Selon les organisateurs, l’école constitue le premier noyau de l’éducation et de l’enseignement de l’individu, et contribue à la modernisation de la réalité sociale et culturelle et à la promotion des notions et valeurs de la modernité. Ainsi, la conscience et les comportements culturels et intellectuels de l’instituteur constituent un facteur essentiel dans l’éducation aux droits de l’Homme.



Des exposés autour des questions de l’éducation et des droits humains ont été présentés à cette occasion, ouvrant un débat sur le rôle que peuvent jouer les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, à travers leurs cadres et instituteurs, dans la promotion de la culture des droits de l’Homme et du droit à l'éducation.



Des recommandations ont été émises lors de cette rencontre, appelant à la consécration de la culture des droits de l’Homme en milieu scolaire et de la formation, et à en faire une pratique quotidienne et effective, sans oublier d’intégrer la formation aux droits de l’Homme dans les programmes de ces centres.