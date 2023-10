Plaidoyer pour la coopération entre les nations africaines à la faveur de politiques de santé panafricaines

Les participants à la 2ème Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, ont plaidé, vendredi à Marrakech, pour la réflexion et la coopération entre les nations africaines à la faveur de politiques de santé panafricaines, fondées sur des données probantes, l'application de la technologie et de l'innovation, ainsi que sur une capacité accrue à répondre aux catastrophes et urgences.



A l'issue de trois jours de discussions, les décideurs, experts, spécialistes et professionnels africains et internationaux présents à ce conclave, ont préconisé d'encourager une collaboration solide sous la direction de leaders et d'experts africains, tant publics que privés, pour le développement de la santé en Afrique.



Ils ont également appelé à promouvoir un mouvement de solidarité commun mobilisant l'expertise Sud-Sud, qui permettrait d'atteindre une souveraineté sanitaire continentale, en plus de faciliter et d'encourager les partenariats fructueux et les collaborations solides entre experts d'Afrique et d'autres continents, et créer ainsi des bureaux de santé mondiaux.



Enfin, ils ont invité à adopter une Charte panafricaine sur la réduction des risques sanitaires, laquelle intégrera tous les aspects médicaux, sociaux, économiques et psychologiques liés à la santé des diverses communautés africaines.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2ème Conférence africaine sur la réduction des risques en santé a pour but de mettre en avant la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique.



Organisée sous le thème "Santé en Afrique : eau, environnement et sécurité alimentaire", à l'initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec l'association African Global Health (AGH), cette conférence vise également à développer un cadre africain commun basé sur les expériences des pays et les avis des experts dans le domaine de la santé publique, tout en abordant les mesures efficaces pour prévenir et atténuer les effets des crises sanitaires sur les plans humanitaire, social, politique et économique.



Cette conférence a traité de plusieurs thématiques réparties en plusieurs tables rondes, à savoir "catastrophes naturelles : réduction des risques et gestion des urgences", "sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde : stratégies de réduction des risques", "réduction des risques et écosystèmes de demain : l’équation africaine et la coopération Sud-Sud", "santé et environnement : qualité de l’air et réchauffement climatique" et "l’eau potable : ressources, exploitations, investissements continentaux et équité".