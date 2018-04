Plaidoyer pour l'implication de l'entreprise et de la région dans le processus d'insertion des jeunes

Soutenir l'emploi des jeunes en Méditerranée par l'amélioration des systèmes de prévision des compétences et la promotion de l’enseignement et de la formation techniques et professionnel (Fenêtre)

Les participants à un atelier national de consultation organisé récemment par le bureau de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour le Maghreb, sur l'emploi des jeunes, ont plaidé pour l'implication de l'entreprise et de la région dans le processus d'insertion des jeunes.

Dans leurs recommandations sanctionnant les travaux de cette rencontre consacrée au lancement du projet "Soutenir l'emploi des jeunes en Méditerranée par l'amélioration des systèmes de prévision des compétences et la promotion de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels", les participants ont insisté sur l'implication de l'entreprise dans le processus des formations, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'insertion, mettant l'accent sur le rôle de l'entreprise à intégrer en amont dans la thématique de l'adéquation emploi-formation, indique un communiqué de l'Unesco.

Les participants à cet atelier, des responsables des départements ministériels concernés et des représentants d'organisations professionnelles et syndicales et d'organismes internationaux, ont également appelé la région à jouer son rôle dans l'insertion des jeunes en communiquant sur ses besoins en compétences, en tenant compte de ses spécificités et en mettant en place des mesures incitant les jeunes à suivre la formation professionnelle.

Ils ont également recommandé de travailler sur une synergie entre les différents acteurs en vue de répondre au mieux aux besoins du marché en compétences exigées, de mettre en place un système d'orientation intégré avec des mesures d'accompagnement et de suivi et d'intensifier la communication sur les métiers en menant en permanence des campagnes d'information adaptées.

La diversification des outils de veille pour accompagner la dynamique des marchés de travail, en réajustant de façon continue les filières de formation pour qu'elles restent en phase avec la demande du marché, voire l'anticipation de cette demande, la création d'une plateforme nationale pour canaliser, regrouper et centraliser les données à échanger au niveau national et la connexion de la plateforme régionale avec les plateformes d'autres organismes ou d'autres pays d'Afrique et d'Europe pour accéder aux banques de données sur les thématiques et les contacts d'experts, figurent également parmi les recommandations de cet atelier.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays de la région MENA, l’Union européenne et l’Unesco, cet atelier a réuni des responsables relevant, notamment, des départements ministériels en charge de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’économie et des finances, de l’industrie, du tourisme et de l’artisanat, des représentants des partenaires sociaux et des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des représentants de la délégation de l’Union européenne, du British Council et de la délégation Wallonie-Bruxelles.

En plus de cet atelier, qui a constitué un cadre qui sied à l’échange et au partage des bonnes pratiques dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment parmi les jeunes, d'autres ateliers nationaux sont prévus dans d'autres pays et le tout sera couronné par un atelier sous-régional au Maroc.