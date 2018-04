Plaidoyer à Casablanca pour le développement de la greffe de moelle

Les participants à un Congrès africain sur la transplantation de tissus humains, tenue à l'initiative de la Société marocaine d'hématologie (SMH), ont plaidé, jeudi à Casablanca, pour le développement de la greffe de moelle au Maroc et en Afrique.

Organisée sous l’égide du ministère de la Santé, en partenariat avec la Worldwide Network for Blood & Marrow Transplantation (WBMT), l'African Blood and Marrow Transplantation Group (AfBMT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les participants au premier meeting de l'AfBMT ont abordé tous les aspects de la greffe et analysé les obstacles se dressant devant cette pratique, aussi bien techniques, réglementaires que socio-culturels.

Cette rencontre est également l’occasion pour les ONG impliquées dans ce programme au Maroc de faire le point sur leur activité, afin de coordonner leurs actions pour mieux appuyer les équipes hospitalières.

Mise en place au Maroc en 2004, l’activité de greffe de moelle, qui nécessite une grande expertise et la mobilisation d’une équipe multidisciplinaire, a concerné l’autogreffe tant dans les CHU que les structures privées et, depuis 2012, le déploiement a été étendu à l’allogreffe. Cette dernière est pratiquée actuellement dans les CHU Mohammed VI de Marrakech, Ibn Rochd de Casablanca et Avicenne de Rabat.

Le programme de cette édition comporte des conférences, des tables rondes, des symposiums, des lectures de posters et des ateliers sur des thématiques telles que les contraintes au développement de la greffe de cellules souches en Afrique, les défis et considérations spéciales dans la mise en place d'une unité de transplantation, et les complications post-transplantation précoce.