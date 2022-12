Pièces de rechange automobile au Maroc : Cartographie du marché

Voici la cartographie du marché des pièces de rechange automobile (PRA) au Maroc, présentée, jeudi à Casablanca, à l’occasion de la 2ème édition du salon Moroccan Automotive Technologies (M.A.T) organisée par le Groupement Interprofessionnel de l'Automobile au Maroc (GIPAM) :

- Chiffre d’affaire du secteur PRA estimé à 20 milliards de dirhams (MMDH)

- Taux de croissance annuel : +/- 5,5 % -

Part de l’informel : 20% (2022)

- Nombre de véhicules en circulation au Maroc : 5 millions (âge moyen de 10 ans et demi)

- Véhicule utilitaire léger (VUL) : 1,5 million

- Véhicule léger (VL) : 3 millions

- Poids lourds : 500.000 - L’axe Casablanca Rabat concentre à lui seul 55 % des véhicules en circulation au Maroc.

- Créé en 2017, le GIPAM regroupe une soixantaine d’entreprises, fabricants, importateurs et distributeurs des pièces de rechange pour tout type de véhicule.



Le Groupement a pour vocation de défendre les intérêts de ses membres en militant pour une meilleure organisation de la distribution des pièces de rechange automobile et sa modernisation.