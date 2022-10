Phosphates et dérivés: Poursuite de la dynamique favorable des exportations à fin août

Les exportations de phosphates et dérivés, en valeur, ont poursuivi leur dynamique favorable à fin août dernier, ressort-il de la note de conjoncture d'octobre 2022 de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des finances.



"Le renchérissement des prix de vente à l'international renforce davantage la valeur des exportations de phosphates et dérivés. En effet, elles se sont appréciées de 67,7% à fin août 2022, après +42,6% un an auparavant", précise cette note de conjoncture.



Cette évolution est imputable à la hausse de la valeur des expéditions des dérivés de phosphates de 67,9%, après +48% il y a un an, et de celles de phosphate roche de 66,1%, après +10,5% à fin août 2021, explique la même source.



En revanche, la valeur ajoutée du secteur extractif a poursuivi son repli au deuxième trimestre 2022, soit -7,8% après -4,8% au T1- 2022 et -0,6% au T2-2021, indique la DEPF.



Ce recul pourrait s'accentuer au T3-2022, en ligne avec le recul de la production marchande de phosphates, composante importante du secteur extractif au Maroc, de 19,5% au titre des deux premiers mois de ce trimestre, après un retrait de 16,5% au deuxième trimestre et de 11% au premier trimestre de 2022.