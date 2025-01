Pêche au poulpe : Des résultats "satisfaisants" dès les premiers jours de la saison hivernale 2025

La période de repos biologique a permis une abondance au niveau de la ressource

La saison hivernale 2025 de pêche au poulpe, officiellement démarrée sur l'ensemble du littoral national, a apporté des résultats "satisfaisants" dès ses premiers jours, mettant en évidence notamment l'abondance de la ressource et le succès de la période de repos biologique, indique le secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime.L'état global des débarquements de poulpe réalisés à Dakhla jusqu'au 07 janvier 2025 est plus que satisfaisant, puisque 25% du quota a déjà été réalisé pour un poids de 1.690.336,5 kg et une valeur de 176.997.758 dirhams au niveau des villages de pêche de Lassargua, de Labouirda, de Ntireft et d'Imoutlan, totalisant 3.082 barques opérant dans la pêche artisanale, précise le secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime dans un communiqué.Ces chiffres mettent en évidence le succès de la période de repos biologique ayant permis une abondance au niveau de la ressource ayant impacté positivement le prix de vente dans les halles aux poissons et les marchés de gros relevant de l'Office national des pêches (ONP), souligne la même source.Cette activité a permis aux ports marocains de connaître un essor économique remarquable, contribuant ainsi au renforcement de l'économie nationale, à la durabilité des ressources halieutiques et à la valorisation des produits de la mer, rapporte la MAP.Elle s'inscrit également dans une dynamique de développement économique équilibré, favorisant la sécurité alimentaire du pays et soutenant les communautés de pêcheurs ainsi que les opérateurs qui dépendent de ce secteur.Pour rappel, le secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime avait annoncé l'ouverture de la saison hivernale de pêche au poulpe pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2025, sur l'ensemble du littoral national.S'inscrivant dans le cadre des efforts en faveur d'une gestion durable des ressources halieutiques, cette décision fait suite aux recommandations de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) et à l'instauration d'un repos biologique automnal qui a été mis en place du 1er octobre au 31 décembre 2024.Les résultats de la campagne de suivi scientifique de l'INRH présenté lors du comité de suivi de la pêcherie du poulpe tenue le 17 décembre dernier, mettent en évidence une amélioration significative des stocks de poulpe, notamment au sud et au nord de Sidi Lghazi. Ces résultats témoignent des efforts constants déployés pour préserver cette ressource.En outre, le secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime explique que la pêche du poulpe est répartie sur deux saisons (estivale et hivernale), implique trois segments de flotte : artisanale, côtière et industrielle qui exploitent le poulpe le long des zones côtières du Royaume.Cette activité, d'une importance socioéconomique capitale, contribue à la création de milliers d'emplois en mer et à terre, et représente une forte valeur commerciale.Conscient de ces enjeux, le secrétariat d'Etat déploie des moyens administratifs, scientifiques et opérationnels pour assurer un contrôle et une surveillance rigoureux tout au long de la chaîne de valeur, garantissant ainsi la pérennité de cette activité.La gestion des stocks de poulpe repose sur des mesures strictes, notamment la fixation d'un total admissible des captures (TAC) par zone. Ces quotas, répartis selon les catégories de flotte et les navires, sont complétés par des mesures de gestion supplémentaires visant à préserver durablement cette ressource halieutique.Ces mesures concernent les zones de pêche, les engins de pêche, la fermeture des zones rocheuses, la fixation du nombre de navires, les tailles marchandes minimales, etc.Ces dispositions reflètent l'engagement ferme du secrétariat d'Etat chargé de la pêche maritime en faveur d'une exploitation responsable et équilibrée des ressources halieutiques.Cet engagement vise à garantir la pérennité écologique et économique de cette activité tout en soutenant les opérateurs opérant dans le secteur, afin d'assurer leur activité sur le long terme.Depuis le début de cette campagne de poulpe hiver 2025, des mesures de contrôle spéciales ont été mises en place depuis le débarquement jusqu'aux unités de traitement.Ces mesures consistent au renforcement du contrôle physique aux points de débarquement (ports et sites de pêche), au niveau des halles à poisson et aussi des unités industrielles par vérification des documents de traçabilité surtout lors de la certification des captures à destination de l'export.Ce contrôle renforcé a pour but le respect des quotas alloués pour chaque segment et une gestion durable de cette pêcherie du poulpe et aussi pour garantir une meilleure valorisation et une concurrence loyale entre les opérateurs.